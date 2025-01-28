كريم الحسيني ينعى حسن مظهر بكلمات مؤثرة: "مع السلامة يا حبيبي"

الفجر الفني
كريم الحسيني برفقة
كريم الحسيني برفقة الراحل حسن مظهر

 

ودّع الفنان كريم الحسيني زميله الفنان الراحل حسن مظهر بكلمات حزينة ومؤثرة، معبّرًا عن حزنه الشديد لفقدانه، وذلك عبر منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتب الحسيني في رسالته الوداعية:
"مع السلامة يا حسن يا حبيبي، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة، ويجعل فترة مرضك شفيعة لك. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من ذنوبه كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آمين."

وقد أثار المنشور تفاعلًا واسعًا من متابعيه وأصدقائه في الوسط الفني، الذين شاركوا في تقديم التعازي، معبرين عن حزنهم لرحيل الفنان حسن مظهر، ومتمنين له الرحمة والمغفرة.

حسن مظهر ومسيرته الفنية

يُذكر أن حسن مظهر كان أحد الوجوه المميزة في الساحة الفنية، حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تركت بصمة لدى الجمهور. تميّز بأسلوبه المتفرد وأدائه الطبيعي، ما جعله محبوبًا بين زملائه وجمهوره.

ردود فعل الوسط الفني

وعقب إعلان نبأ وفاته، عبّر العديد من الفنانين عن حزنهم لفقدانه، مشيدين بأخلاقه الطيبة وموهبته الفنية. كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوره وأعماله، داعين له بالرحمة والمغفرة.

 

رحل حسن مظهر، لكنه سيظل حاضرًا في قلوب محبيه بأعماله وذكرياته الجميلة، تاركًا إرثًا فنيًا سيظل خالدًا في ذاكرة جمهوره وزملائه.

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