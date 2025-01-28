نغم صالح تنضم للعرض المسرحي "جسم وأسنان وشعر مستعار"

انضمت الفنانة الشابة نغم صالح سعد إلى فريق العرض المسرحي "جسم وأسنان وشعر مستعار" للمخرج والفنان مازن الغرباوي، الذي يعرض قريبا على مسرح الهوسابير.

العرض المسرحى "جسم وأسنان وشعر مستعار" إخراج مازن الغرباوى وشارك ومثل مصر بمهرجان ديجون الدولي للمسرح، بكوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس الماضي.

مسرحية "جسم وأسنان وشعر مستعار" من أعمال شركة "Sitfy Media Production"، بالتعاون مع روانا للإنتاج الفني (أروى قدورة) ومسرح الهوسابير.

شركة "Sitfy Media Production" انطلقت من رحم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار 9 دورات سابقة.

تفاصيل مسرحية جسم وأسنان وشعر مستعار":

مسرحية "جسم وأسنان وشعر مستعار" بطولة كل من ايمان يوسف، نهال فهمي، جهاد عصام، وتأليف موسيقي وغناء وتمثيل محمود شعراوي، ومساعد مخرج وإنتاج أنس سليمان، وترجمة روان يوسف، والصحافة والإعلام نانيس أيمن، سوشيال ميديا عصام الدين أشرف، وتصوير فوتوغرافيا وفيديو إبراهيم عرابي وخلود فارس، ومونتاج فيديو نغم عادل وإبراهيم عرابي، وتصميم بوستر بامفلت علي عبدالرحمن.

وتصحيح وتدقيق لغوي محمد الخيام، وفيديو ماينج رضاصلاح، واضاءة ومخرج منفذ أحمد أمين، ودراما تورج عزالدين حافظ، وأشرف على الإنتاج الدكتورة انجي البستاوي، وتصميم ملابس ومنتج مشارك أروى قدورة، وإخراج مازن الغرباوي