أسما إبراهيم تشارك في عرض ديور في دبي

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم بمعرض ديور في مدينة دبي والذي أقيم داخل دبي مول، وحرصت أسما علي تلبية دعوة فريق ديور بمدينة دبي والذين أقاموا لها عرض جانبي vip بعدد من الموديل المشاركين في العرض لاحدث صيحات 2024 - 2025

كلمة أسما إبراهيم:

وفي نهاية العرض شكرت أسما القائمين علي ديور علي دعوتهم على الرغم من انشغالها بالتحضير للموسم الجديد من برنامج حبر سري الذي سوف يعرض في رمضان.

وتعتبر أسماء إبراهيم واحدة من أبرز أصدقاء الدار من مشاهير العالم العربي،وكانت في السنوات الماضية تحضر عروض أزيائهم في باريس تتألق بأجمل تصاميمهم في مناسبات مختلفة.

أسما إبراهيم تطالب بحجب التيك توك عن مصر:

من ناحية أخري طالبت الإعلامية أسما إبراهيم بحجب تطبيق التيك توك من مصر وقالت خلال مشاركتها في ندوة " تأثير الإعلام الحديث على سوق العمل"، التي أقيمت بمحافظة الإسكندرية إنه ا تطالب بحجب التطبيق من مصر والعالم كله.

لإنه تطبيق يتسبب في أذى كبير لكل بيت وقالت اننا لم نستغله بشكل صحيح ويهدف إلى هدم القيم التي تربينا عليها، وأن حياتنا اصبحت " كبس وشير". أصدقاء الدار من مشاهير العالم العربي،وكانت في السنوات الماضية تحضر عروض أزيائهم في باريس وتتألق بأجمال تصاميمهم في مناسبات مختلفة.