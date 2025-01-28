أيسل رمزي: سعيدة بتصدر مشهدي مع حنان مطاوع ترند السوشيال ميديا وأدهشني تفاعل الجمهور



تشارك الفنانة الشابة أيسل رمزي حاليًا في مسلسل "صفحة بيضا" الذي تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع وتلعب خلال الأحداث دور حفيدة الفنانة ميمي جمال.

وقالت أيسل رمزي في بيان صحفي لها أنها تحمست للمشاركة في مسلسل صفحة بيضا لوجود النجمة ميمي جمال والفنانة حنان مطاوع ولأنها سبق وتعاونت مع المخرج أحمد حسن في مسلسل "الأصلي"، مؤكدة على أن العمل معه مريحا للغاية.

وأعربت أيسل رمزي عن سعادتها البالغة بتعاونها مع ميمي جمال وحنان مطاوع موضحة أن كواليس العمل معهما كانت مريحة وجميلة وأنهما كانتا تتعاملان معها كابنتهما.

وعلقت أيسل رمزي على تصدر مشهدها التي كانت تتحدث فيه مع حنان مطاوع عن رأيها في الفيسبوك لتريند السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن يحدث هذا المشهد كل هذه الضجة، وأنها تفاجأت من ردود أفعال الجمهور على دورها في العمل.



وأضافت أيسل رمزي:" ردود أفعال الجمهور حلوة جدًا الناس متفاعلة جدًا مع المسلسل والكومنتات اللي بتجيلي علي دوري حقيقي بسطتني جدًا".

وتحدثت أيسل رمزي عن بدايتها الفنية موضحة أنها بدأت العمل في المجال الفني منذ صغرها بعد تألقها في تقديمها الإعلانات، لافتة أنها ستشارك في رمضان المقبل من خلال مسلسل "في لحظة" الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، ميرنا نور الدين،

وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.



مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، بطولة حنان مطاوع، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، حسن العدل، وآخرون من النجوم.