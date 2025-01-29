أحمد غنيم: طارق نور يتولى مهمة التنظيم على حفل الافتتاح المتحف المصري الكبير ومحمد السعدي الإشراف العام على الحدث

الفجر الفني
بوابة الفجر

أعلن الدكتور أحمد غنيم، رئيس المتحف المصري الكبير، أن افتتاح المتحف سيكون في يوم 3 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحدث سيكون تحت إشراف مصري بالكامل.  

 

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة طارق نور، ستتولى مهمة تنظيم حفل الافتتاح، كما سيتولى محمد السعدي الإشراف على الحدث، وهو الذي أشرف سابقًا على تنظيم موكب نقل المومياوات وافتتاح طريق الكباش في الأقصر، وأضاف أن فريق العمل سيضم مجموعة من المبدعين والموسيقيين المصريين لتحقيق تجربة استثنائية.  

 

وأكد غنيم أن هذا الحدث سيعتمد على قوة مصر الحقيقية المتمثلة في تاريخها وآثارها، بهدف تقديم تجربة مبنية على الإبهار التاريخي.  

 

وأشار إلى أن الاحتفالية لن تقتصر على يوم واحد، بل قد تمتد لعدة أيام أو حتى أشهر، وأوضح: "نحن ما زلنا نناقش السيناريوهات المختلفة، وقد تستمر الفعاليات ثلاثة أيام، أسبوعًا، أو ربما تمتد لفترة أطول وفق تصور محدد، هذه الأفكار تُبحث ضمن لجنة متخصصة شكّلها وزير السياحة والآثار، وتُعرض أيضًا على لجنة أكبر يرأسها رئيس مجلس الوزراء".  

 

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن العمل جارٍ حاليًا لوضع سيناريوهات متعددة سيتم عرضها على السيد الرئيس، مع توضيح ملامح الاحتفالية الأساسية الخاصة بيوم 3 يوليو، حيث يجري الاتفاق على الخطوط العريضة للحدث.

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