نيكول سابا تشارك كواليس “وتقابل حبيب” مع ياسمين عبد العزيز

نيكول سابا تشارك كواليس “وتقابل حبيب” مع ياسمين عبد العزيز

الفجر الفني
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا

 

 

نشرت الفنانة نيكول سابا صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، جمعتها بالنجمة ياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل “وتقابل حبيب”، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

 

نيكول سابا تشارك كواليس “وتقابل حبيب” مع ياسمين عبد العزيز


ياسمين عبد العزيز تستعد للعودة بقوة في رمضان 2025 بمسلسل “وتقابل حبيب”


تعيش النجمة ياسمين عبد العزيز حالة من النشاط الفني، حيث تواصل حاليًا تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، الذي تعود من خلاله إلى سباق الدراما الرمضاني 2025 بعد غيابها عن موسم العام الماضي.


والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، ورشوان توفيق، إلى جانب ظهور مميز لـمحمود ياسين جونيور.

 

“وتقابل حبيب” يعد عودة قوية لياسمين إلى عالم الدراما الاجتماعية الممزوجة بالتشويق والرومانسية، ومن المتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال في موسم رمضان 2025، مع استمرار الكشف عن أسماء جديدة من فريق العمل خلال الفترة المقبلة.

 

كما بدأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بانطلاق تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “زوجة رجل مش مهم” برفقة الفنان أكرم حسني، والفيلم من تأليف شريف الليثي، واخراج معتز التوني.

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