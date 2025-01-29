أختتام الملتقى الأول للمبدع الصغير بالمنيا فعاليات اليوم الختامي.

أختتمت فعاليات الملتقى الأول للمبدع الصغير "مواهبنا مستقبلنا" أمس الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة في محافظة المنيا، برعاية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ومحافظ المنيا اللواء عماد كدواني. بدأت الفعاليات بجولة للموهوبين في منطقة مقابر بني حسن الأثرية، ثم تواصلت الورش الفنية بمكتبة مصر العامة.

ورش العمل: تطوير مهارات الأطفال الفنية والإبداعية

و شهدت الفعاليات مجموعة متنوعة من ورش العمل التي ساهمت في صقل مواهب الأطفال في مختلف الفنون. من بين هذه الورش كانت "تصميم العرائس القفازية" بقيادة المخرج ناصر عبد التواب، حيث شدد على ضرورة الحفاظ على التراث المصري الأصيل. وفي ورشة "الأداء المسرحي"، قام المدرب عبد الرحمن سالم بتدريب الأطفال على فقرات استعراضية مستوحاة من التراث المصري. كما تابعت ورشة "الأداء الحركي" بقيادة الفنان علاء عبد الرازق، وورشة "القصة القصيرة" بقيادة الكاتب أحمد زحام.

ورش متنوعة: تعلم الفنون التطبيقية والإبداعية

استمرت الورش التعليمية التي شملت مجالات متنوعة، مثل "الطباعة" بقيادة يسرا رفعت، و"رسم البورتريه" مع الفنان وائل شاطبي، و"تصميم الإكسسوارات والحلي" بقيادة المدربة منى خليفة، و"فن المكرمية" بقيادة جيهان مبروك، بالإضافة إلى "الرسم بالموسيقى" مع الفنان وائل عوض.

الفقرات الفنية: ألوان من الفنون والابداع

تخلل الملتقى فقرات فنية متنوعة بدأها عرض الأراجوز بقيادة المخرج ناصر عبد التواب، الذي قدم حكايات ذات قيم تربوية. تلاها فقرة غنائية ثم فقرة شعرية، حيث ألقى الأطفال قصائد متنوعة بين الفصحى والعامية، مثل "بفرح لما الأطفال تفرح في العيد" و"متخافيش بكرة تعدي".

تكريم الموهوبين: دعم وتشجيع للمبدعين الصغار

في ختام الملتقى، تم تكريم مدربي الورش ومنحهم شهادات تقدير، كما تم توزيع جوائز "المبدع الصغير" للأطفال الموهوبين من محافظات غرب وشرق الدلتا وصعيد مصر، وذلك تقديرًا لإبداعهم وموهبتهم.

إسهام ثقافي في بناء المستقبل

أقيم الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وشاركت فيه نخبة من الخبراء المتخصصين بهدف صقل مواهب الأطفال في مختلف المجالات الفنية والأدبية. يهدف الملتقى إلى توجيه الطاقات الإبداعية للأجيال الشابة وتأكيد دورها في بناء المستقبل الثقافي لمصر.