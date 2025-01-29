نسمة محجوب تطرح فيديو كليب "في نفس الميعاد" عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية

الفجر الفني
نسمة محجوب
نسمة محجوب

أصدرت الفنانة نسمة محجوب أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "في نفس الميعاد"، حيث قامت بطرحها على شكل فيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى توفرها على مختلف منصات الموسيقى الرقمية.

الأغنية تحمل كلمات عادل العش، وألحان سامر جورج، فيما تولى مهمة التوزيع الموسيقي ماهر الملاخ، وتم إصدارها تحت إشراف شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية في نفس المعاد:

فى نفس الميعاد

و نفس الطريق

بقف وسط ناسى

بجيتارى الرقيق

أونس بصوتى

حيطان البيوت

و ريحة الشوارع

و رمل الطريق

 

و كل اللى يسمع

يشدّه الكلام

يقابل غنايا

بكل إهتمام

و يمشوا فى طريقهم

و يسمعنى غيرهم

بغنى لمعنى

الحياة والسلام

 

و كل اللى واقف

حابب يشوف

مفيش حد مجبر

يكمل وقوف

ولا حد فيهم

بيضحك مجاملة

ولا حد فيهم

يسقف كسوف

 

و شايفة فى عينيهم

ملامح بريئة

و باقبل شعورهم

لأنه الحقيقة

ولا مرة اسيبهم

و ابطّل أغانى

إلا وبعانى

بنفس الطريقة

كل اما تعند معايا الحياة

بارجع مكانى وافضل اغنى

وشاركت نسمة محجوب مؤخرا، فى فيلم الكارتون "موفاسا الأسد الملك" بالأداء الصوتي لشخصية "أفيا"، بالإضافة إلى أغنية "ميليلي".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نسمة محجوب، "الناس حواديت" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعدد من المنصّات الموسيقية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات سالم الشهباني، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي كريم أسامة، وقدمت نسمة من خلالها شكل جديد يحمل الطابع الاجتماعي.

كما طرحت نسمة محجوب قبلها أغنية بعنوان "مش شاغلين بالنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات بحر والحان نسمة محجوب وتوزيع معتز ماضي.

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