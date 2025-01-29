رحاب الجمل تعتذر عن المشاركة بمسلسل "شباب امرأة" لـ غادة عبد الرازق.. تفاصيل

قررت الفنانة رحاب الجمل عدم المشاركة في مسلسل "شباب امرأة"، الذي تتصدر بطولته النجمة غادة عبد الرازق، ويجري التحضير لعرضه خلال موسم رمضان 2025، تحت قيادة المخرج أحمد حسن.

ولم تفصح رحاب الجمل عن الأسباب الحقيقية وراء اعتذارها، لكنها حرصت على توجيه أمنياتها بالتوفيق لصناع العمل خلال الموسم الرمضاني القادم.

مسلسل برغم القانون

في الفترة الأخيرة، لفتت رحاب الجمل الأنظار بأدائها المتميز في مسلسل "برغم القانون"، حيث شاركت في بطولته إلى جانب إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز وغيرهم، والعمل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر.

تدور أحداث "برغم القانون" في إطار دراما اجتماعية مشوقة حول ليلى المحامية، التي تستيقظ ذات يوم لتجد زوجها قد اختفى دون سابق إنذار، تاركًا وراءه علاقة حب دامت عشر سنوات وطفلين. وبينما تحاول البحث عنه، تكتشف مفاجآت تقلب حياتها رأسًا على عقب.

أخر أعمال رحاب الجمل

وخلال موسم رمضان الماضي، كانت رحاب الجمل ضمن أبطال مسلسل "بيت الرفاعي" إلى جانب أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي وغيرهم، وهو من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي. كما تألقت أيضًا في مسلسل "صدفة" بمشاركة النجمة ريهام حجاج، مؤكدة حضورها القوي في الدراما المصرية.