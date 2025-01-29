ليالي الحب والفن الراقي.. ننشر جدول حفلات شهر فبراير لـ دار الأوبرا

تفتح دار الأوبرا المصرية مع حلول شهر فبراير 2025، أبوابها لعشاق الموسيقى والفن، حيث تعانق الألحان سماء القاهرة، وتنثر أجواءً من السحر والرومانسية.

وكعادتها، تستعد الأوبرا لتقديم باقة من الحفلات المميزة، تتوجها ليلة عيد الحب، التي ستكون موعدًا مع الإحساس والدفء، بصوت النجمة المتألقة مروة ناجي، التي ستأخذ جمهورها في رحلة حالمة بين أعذب الألحان وأجمل الأغاني العاطفية.

وعلى خشبة المسرح الكبير، ستُعيد مروة ناجي بصوتها القوي وإحساسها العذب إحياء روائع الحب، فتُشعل القلوب بنغمات تعبر الزمن وتحمل الحنين إلى أيام الطرب الأصيل.

ولن تقتصر أجواء الفن على هذه الليلة فحسب، بل سيمتد سحر الموسيقى طوال الشهر، حيث تقدم الأوبرا مزيجًا متنوعًا من حفلات الأوركسترا السيمفوني، والموسيقى العربية، وعروض الجاز، والاستعراضات الفنية، لتكون واحة للفن الراقي وموطنًا لعشاق الجمال والإبداع.

المسرح الكبير

السبت ا فبراير أوركسترا القاهرة السيمفوني.

الاثنين 3 فبراير، أوركسترا CMA للموسيقى (الصين) - عام الشراكة بين مصر والصين.

الخميس ٦فبراير، حفل الفنان رمزى يسى مع المايسترو نادر عباسي.

السبت 8 فبراير، أوركسترا القاهرة السيمفوني.

الخميس ١٣ فبراير، احتفالية عيد الحب - فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بمشاركة الفنانة مروة ناجي.

الجمعة ١٤ فبراير، احتفالية عيد الحب الفرقة القومية العربية للموسيقى.

السبت ٢٢ فبراير، أوركسترا القاهرة السيمفوني.

الاثنين ٢٤ فبراير، باليه الجمال النائم" - فرقة باليه أوبرا القاهرة، أوركسترا أوبرا القاهرة.

الثلاثاء ٢٥ فبراير، باليه "الجمال النائم".

الأربعاء ٢٦ فبراير، باليه "الجمال النائم".

الخميس ٢٧ فبراير، باليه "الجمال النائم".

المسرح الصغير

الأحد ٢ فبراير، أمسية ثقافية - أرواح في المدينة (1) مساء).

الأربعاء ٥ فبراير، مسرحية موسيقية (النمسا ).

الخميس ٦ فبراير، أوركسترا النور والأملز

الجمعة ٧ فبراير، حفل مركز تنمية المواهب.

الأربعاء ١٢ فبراير، صالون ثقافي.

الخميس ١٣ فبراير، ريسيتال غنائي - أميرة سليم.

الجمعة ١٤ فبراير، ريسيتال هارب - أميرة حامد.

السبت 15 فبراير، أوركسترا القاهرة السيمفوني.

الأحد ١٦ فبراير، حفل مركز تنمية المواهب (۷) مساء).

الثلاثاء ١٨ فبراير، نادى السينما.

الخميس ٢٠ فبراير، أوبرا "التليفون" وجالا عيد الحب - فرقة أوبرا القاهرة.

الجمعة ٢١ فبراير، أوبرا "التليفون" وجالا عيد الحب.

الأحد ٢٣ فبراير، احتفال الذكرى ۱۸۱ لاستقلال جمهورية الدومينيكان (سفارة الدومينيكان).

الاثنين ٢٤ فبراير، ريسيتال فلوت وتشيللو وهارب - صفاء عبد الرحمن أماني غنيم، أميرة حامد.

الثلاثاء ٢٥ فبراير، صالون ثقافي.

الأربعاء ٢٦ فبراير، كوكتيل كونترباص - نرمين إسماعيل.

الخميس ٢٧ فبراير، حفل الفنان حازم شاهين.

الجمعة ٢٨ فبراير، حفل المعهد العالى للموسيقى - كونسرفتوار القاهرة ( أكاديمية الفنون ).

مسرح الجمهورية

الخميس ١٣ فبراير، فرقة أعز الناس للموسيقى والغناء.

الجمعة ١٤ فبراير، حفل مركز تنمية المواهب (احتفالية عيد الحب).

الخميس ٢٠ فبراير، فرقة الإنشاد الديني.

الأحد ٢٣ فبراير، أوركسترا أم النور - هناء طنيوس.

الثلاثاء ٢٥ فبراير، فريق الرقص المعاصر ImPerfect (إيطاليا) - (۷) مساء).

الجمعة ٢٨ فبراير، ريسيتال فصل سوزوكي للبيانو والفيولينه (1 مساء).

دار أوبرا دمنهور

الثلاثاء ٤ فبراير، حفل مركز تنمية المواهب (۷ مساء).

الخميس ٦ فبراير، حفل موسيقى عربية.

الاثنين 10 فبراير، أمسية شعرية.

الجمعة ٢١ فبراير، عرض مسرحي «إسكندرية ٧٣» من تأليف وإخراج إسلام رفعت.

الثلاثاء ٢٥ فبراير، حفل مركز تنمية المواهب (7 مساء).

قاعات الفنون التشكيلية

قاعة صلاح طاهر

معرض سفارة بيرو، ٢ - ٨ فبراير ٢٠٢٥.

معرض د. خالد حواس، ٩ - ١٦ فبراير ٢٠٢٥.

معرض د. صالحة المصرى، ۱۹ - ۲۷ فبراير 2025.

قاعة زياد بكير

معرض المحافظة على التراث، ١ - ٤ فبراير ٢٠٢٥ .

معرض جامعة هليوبوليس، ١٠ - ١٣ فبراير ٢٠٢٥.