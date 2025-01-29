دياب يطرح أحدث أغانيه "رقصة الوداع".. فيديو



أطلق النجم دياب أحدث أغانيه بعنوان “رقصة الوداع”، معلنًا عن توافرها عبر جميع المنصات الرقمية، حيث شارك جمهوره لقطة منها عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، وكتب: “رقصة الوداع دلوقتي على كل المنصات”.

على الصعيد الدرامي، يشارك دياب كضيف شرف في مسلسل “ظلم المصطبة”، الذي يضم نخبة من النجوم، منهم ريهام عبد الغفور، إياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، ومن المقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المقبل. يتكون المسلسل من 15 حلقة، ويقدم دياب دورًا محوريًا في أحداثه التي تدور في إطار التشويق والإثارة، وهو من إنتاج المتحدة للإنتاج الفني والسينمائي.

كما يستعد دياب لتصوير دوره في مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي يجمعه لأول مرة مع النجم آسر ياسين والمخرج تامر محسن، وهو من إنتاج ميديا هب، ويتألف من 15 حلقة، حيث يُعد هذا العمل خطوة جديدة ومختلفة في مسيرته الدرامية.

وعلى الجانب الغنائي، طرح دياب مؤخرًا أغنية “حلال حلال”، التي تمثل لونًا موسيقيًا جديدًا عليه، وهي من كلمات مصطفى حدوته، ألحان تاج، توزيع كلوبكس، وإخراج أشرف رمضان. حققت الأغنية نجاحًا لافتًا، حيث تخطت ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وظهر فيها دياب بـ لوك مختلف أثار إعجاب جمهوره.

يُذكر أن دياب تألق في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “مليحة”، الذي تناول القضية الفلسطينية، حيث شارك في بطولته إلى جانب ميرفت أمين، أشرف زكي، أمير المصري، وسيرين خاس، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة DS+.



بأعماله المتنوعة بين الغناء والدراما، يواصل دياب تألقه وحضوره القوي على الساحة الفنية، محققًا نجاحات متتالية تثبت مكانته كفنان شامل.