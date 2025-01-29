مسلسلات رمضان 2025.. دنيا سمير غانم تظهر بشخصيتين في مسلسل «عايشة الدور»

الفجر الفني
دنيا سمير غانم تظهر
دنيا سمير غانم تظهر بشخصيتين في مسلسل عايشة الدور

تنتظر الفنانة دنيا سمير غانم، عرض مسلسلها الجديد "عايشة الدور"، خلال موسم دراما رمضان 2025.

وجاء البوستر الدعائي الأول للمسلسل بمثابة لغز محير، حيث أطلت دنيا بإطلالتين متباينتين، ما أشعل التساؤلات بين جمهورها: هل نحن أمام شخصيتين مختلفتين؟ أم أن القصة تحمل حبكة معقدة تضع البطلة في مواجهة ذاتها؟ في رحلة مليئة بالمفاجآت، يتوقع أن يقدم المسلسل مزيجًا ساحرًا من الضحك والإثارة، والكوميديا العفوية والغموض، والمواقف الإنسانية العميقة.

مسلسل عايشة الدور

ومسلسل عايشة الدور مكون من 15 حلقة، ومن بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، والمسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

قصة مسلسل عايشة الدور

وتدور قصة مسلسل عايشة الدور في إطار كوميدي رومانسي، تظهر خلاله دنيا سمير غانم مُطلقة، حيث تنفصل عن زوجها بالعمل، وتعود للدراسة مجددًا في الجامعة، فيما تعيش قصة حب جديدة مع تتابع الأحداث.

دنيا سمير غانم - بوستر مسلسل عايشة الدور

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

ومن ناحية أخرى، تنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها الجديد روكي الغلابة في موسم أفلام الصيف المقبل، والعمل يدور في إطار أكشن كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم روكي الغلابة

فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

أخر أعمال دنيا سمير غانم

وكان اخر اعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل جت سليمة، الذي عرض في موسم رمضان 2023، ودار العمل في إطار اجتماعي كوميدي استعراضي، حول سليمة التي لعبت دورها دنيا، والتي سافرت عبر الزمن إلى أرض خيالية تسمى أرض النعام في عصر قديم، ودخلت في العديد من الصراعات من أجل العودة إلى حياتها الطبيعية.

دنيا سمير غانم درامار مضان مسلسل عايشة الدور عايشة الدور دراما رمضان 2025
Elfagr.org

الأكثر قراءة

كورة لايف بث مباشر|ليفربول ضد ايندهوفن|دوري الأبطال⚽🔥 مجاااااني دون توقف (شاااااهد)

كورة لايف (شااااااهد) بث مباشر|ريال مدريد ضد بريست|دوري الأبطال الآن⚽🔥مجاااااني دون توقف

كورة لايف بث مباشر|برشلونه ضد أتلانتا| الآن دوري الأبطال⚽🔥مجاااااني دون تقطيع(شاااهد)

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا

"ألف مبروك" عاجل - محافظ الجيزة يعتمد رسميًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي .. هذا موقع الظهور الموثوق