بالصور.. خالد سليم يشارك متابعيه لقطات من كواليس “وتقابل حبيب”

خالد سليم يشارك متابعيه لقطات من كواليس “وتقابل حبيب”

الفجر الفني
خالد سليم
خالد سليم

 

 

شارك الفنان خالد سليم متابعيه بلقطات حصرية كواليس تصوير مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي يجمعه بالنجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه في رمضان 2025.

 

ونشر خالد سليم الصور عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، وعلق عليها قائلًا: "دايمًا بكون سعيد جدًا لما بتجمعني مشاهد مع حبيب الكل وحبيب قلبي بابا عم صلاح عبد الله، أو لما بنقعد نتكلم أثناء تحضير المشاهد، متعة لا توصف، ربنا يخليك لينا يا حبيبي، ويديك الصحة وتنور حياتنا بمحبتك وطيبة قلبك وفنك وخبرتك وحكاياتك ونصايحك وضحكتك، وخفة دمك، وشكرا بجد للمؤلف الأستاذ عمرو محمود ياسين والمخرج الأستاذ محمد الخيرى، إنكم خليتوني أعيش أحلى أجواء وكواليس لمسلسل (وتقابل حبيب) مع كل حبايبي وزملائي المبدعين، التصوير مستمر إن شاء الله، وربنا يكتب لنا النجاح وتقابل حبيب فى رمضان 2025".

 خالد سليم يشارك متابعيه لقطات من كواليس “وتقابل حبيب”

ياسمين عبد العزيز تستعد للعودة بقوة في رمضان 2025 بمسلسل “وتقابل حبيب”


تعيش النجمة ياسمين عبد العزيز حالة من النشاط الفني، حيث تواصل حاليًا تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، الذي تعود من خلاله إلى سباق الدراما الرمضاني 2025 بعد غيابها عن موسم العام الماضي.


والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، ورشوان توفيق، إلى جانب ظهور مميز لـمحمود ياسين جونيور.

 

“وتقابل حبيب” يعد عودة قوية لياسمين إلى عالم الدراما الاجتماعية الممزوجة بالتشويق والرومانسية، ومن المتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال في موسم رمضان 2025، مع استمرار الكشف أسماء جديدة من فريق العمل خلال الفترة المقبلة.

 

كما بدأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بانطلاق تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “زوجة رجل مش مهم” برفقة الفنان أكرم حسني، والفيلم من تأليف شريف الليثي، واخراج معتز التوني.

خالد سليم يشارك متابعيه لقطات من كواليس “وتقابل حبيب” أحمد عبد الله ينضم لمسلسل “وتقابل حبيب” بدور رجل أعمال آخر أعمال الفنان خالد سليم اخبار النجم خالد سليم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل وتقابل حبيب

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