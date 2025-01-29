مي فاروق تشوق الجمهور لـ أحدث أعمالها "تاريخي"

الفجر الفني
مي فاروق
مي فاروق

كشفت الفنانة مي فاروق عن استعدادها لأحدث أعمالها الغنائية، التي تحمل اسم «تاريخي» خلال الفترة المقبلة. 

مي فاروق تشوق الجمهور لـ أحدث أعمالها «تاريخي»

وشوقت مي فاروق، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لألبومها الجديد «تاريخي»، قائلة: « ألبوم تاريخي، وترقبوا»، والذي يظهر على البوستر التشويقي له حالة من العمق.

آخر أعمال مي فاروق

وكان اخر اعمال هو مي فاروق تعيش حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث طرحت آخر أعمالها «باركوا» عقب احتفالها بزفافها مؤخرا، من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وأحمد عبد السلام.

كلمات أغنية «باركوا» لـ مي فاروق

وتضمنت كلمات أغنية «باركوا» لـ مي فاروق الآتي: «صنارة وغمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة وغمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، صنارة وغمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة وغمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، زغرطوا لنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة، وارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة».

حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

والجدير بالذكر ان مي فاروق ومحمد العمروسي قد احتفالا  بزفافهما يوم 2 يناير الجاري، في إحدى الفنادق الشهيرة المُطلة على النيل، وحرص على الحضور عدد من نجوم الفن، ومنهم شريف منير، يوسف الشريف، أنوشكا، أشرف زكي، ميرهان حسين، مصطفى أبو سريع، تامر حسين، عزيز الشافعي، توما، ومحسن منصور، كما أحيا عدد من نجوم الغناء الحفل ومنهم مصطفى قمر وإيهاب توفيق وبوسي وريهام عبدالحكيم.

مي فاروق تشوق الجمهور لـ أحدث أعمالها تاريخي مى فاروق ومحمد العمروسى آخر أعمال مي فاروق آخر حفلات مي فاروق مي فاروق

مواد متعلقة

إشادة واسعة بأغنية مي فاروق الجديدة "سلطانة" بتوقيع مدين

بالتعاون مع مدين.. مي فاروق تطرح "سلطانة" الأغنية الرسمية الثانية لحفل زفافها

تعليق محمد العمروسي على أنتقادات زواجه من مي فاروق

بالأسود.. ميرهان حسين تتألق في حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ اليوم في دوري أبطال أوروبا