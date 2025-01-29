كشفت الفنانة مي فاروق عن استعدادها لأحدث أعمالها الغنائية، التي تحمل اسم «تاريخي» خلال الفترة المقبلة.

مي فاروق تشوق الجمهور لـ أحدث أعمالها «تاريخي»

وشوقت مي فاروق، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لألبومها الجديد «تاريخي»، قائلة: « ألبوم تاريخي، وترقبوا»، والذي يظهر على البوستر التشويقي له حالة من العمق.

آخر أعمال مي فاروق

وكان اخر اعمال هو مي فاروق تعيش حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث طرحت آخر أعمالها «باركوا» عقب احتفالها بزفافها مؤخرا، من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وأحمد عبد السلام.

كلمات أغنية «باركوا» لـ مي فاروق

وتضمنت كلمات أغنية «باركوا» لـ مي فاروق الآتي: «صنارة وغمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة وغمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، صنارة وغمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة وغمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، زغرطوا لنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة، وارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة».

حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

والجدير بالذكر ان مي فاروق ومحمد العمروسي قد احتفالا بزفافهما يوم 2 يناير الجاري، في إحدى الفنادق الشهيرة المُطلة على النيل، وحرص على الحضور عدد من نجوم الفن، ومنهم شريف منير، يوسف الشريف، أنوشكا، أشرف زكي، ميرهان حسين، مصطفى أبو سريع، تامر حسين، عزيز الشافعي، توما، ومحسن منصور، كما أحيا عدد من نجوم الغناء الحفل ومنهم مصطفى قمر وإيهاب توفيق وبوسي وريهام عبدالحكيم.