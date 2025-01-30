الفنانة ليلى عز العرب تتعرض لحادث سير.. ونجاتها بأعجوبة

الفنانة ليلى عز العرب تتعرض لحادث سير

الفجر الفني
ليلى عز العرب
ليلى عز العرب

 

 

تعرضت الفنانة ليلى عز العرب لحادث سير اليوم، أدى إلى تعرض سيارتها لأضرار جسيمة، لكنها نجت دون إصابات تُذكر. وطمأنت جمهورها عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”، حيث نشرت صورة لسيارتها المتضررة وعلقت قائلة: “الحمد لله على كل حال، النهاردة حادثة بعربيتي وربنا لطف”، مرفقة بتعبير عن امتنانها لسلامتها.

وقد تفاعل متابعوها مع المنشور، معربين عن سعادتهم بسلامتها ومتمنين لها السلامة الدائمة، فيما لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الحادث وأسبابه.

 

آخر أعمال ليلى عز العرب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ليلى عز العرب، فيلم "عنب"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب مليونير ولكنه مستهتر، وقبل حفل زفافه بيومين يستيقظ ليكتشف أنه تزوج من خطيبته ومن خطيبة صديقه، وأنه أيضًا تخلى عن ثروته لشخص غريب تمامًا، فيبدأ في رحلة البحث لمعرفة ما حدث في الليلة الماضية.

 


أبطال فيلم عنب


فيلم عنب بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ، ونور قدري، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

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