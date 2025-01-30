دينا الشربيني تتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب

تصدر أسم الفنانة دينا الشربيني تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "كامل العدد 3" المقرر عرضه على شاشاتها خلال دراما رمضان المقبل 2025.



وظهر أبطال " كامل العدد 3" متصدرين بوسترات المسلسل، وهم: شريف سلامة، دينا الشربيني، إسعاد يونس.

دينا الشربيني

شريف سلامة

اسعاد يونس



تفاصيل مسلسل "كامل العدد 3"

تتناول أحداثه حول قصة دكتور أحمد الذي يعمل على تقديم نصائح لمتابعيه حول كيفية بناء الشخصية والسعادة في الحياة الزوجية عبر منصات التواصل الاجتماعي،ومع ذلك، تتعقد الأمور عندما يواجه مشكلات في حياته الزوجية، ويكتشف أن زوجته تقترح على صديقتها الزواج منه،يسلط الفيلم الضوء على التناقض بين الحياة الممتلئة بالنصائح السهلة والتحديات الواقعية التي يواجهها الأفراد في علاقاتهم الشخصية.



أبطال وصناع مسلسل "كامل العدد 3"

ويضم مسلسل " كامل العدد 3" من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة.