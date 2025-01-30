إيمي سمير غانم توجه رسالة لشقيقتها دنيا والسبب مسلسل "عايشة الدور".. تفاصيل

الفجر الفني
ايمي ودنيا سمير غانم
ايمي ودنيا سمير غانم

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة تهنئة لشقيقتها الفنانة دنيا، على مسلسلها الجديد "عايشة الدور"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ونشرت إيمي سمير غانم البوستر الدعائي للعمل، معلقة: "حظ سعيد يا دودي".

 

منشور ايمي سمير غانم

 

تفاصيل مسلسل "عايشة الدور"

 

ومسلسل "عايشة الدور" مكون من 15 حلقة، ومن بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، والمسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

 

أحداث مسلسل "عايشة الدور"

 

وتدور قصة مسلسل عايشة الدور في إطار كوميدي رومانسي، تظهر خلاله دنيا سمير غانم مُطلقة، حيث تنفصل عن زوجها بالعمل، وتعود للدراسة مجددًا في الجامعة، فيما تعيش قصة حب جديدة مع تتابع الأحداث.

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