واحد غشاش.. سلطان الشن يشارك حودة بندق في فيديو كليب صعيدي لأول مرة (صور وفيديو)

الفجر الفني
بوابة الفجر

طرح المنتج سلطان الشن، أغنيه جديدة التي تحمل عنوان "واحد غشاش" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وجميع منصات الموسيقى المختلفة.


ويمثل كليب "واحد غشاش"، التجربة الغنائية الأولى لسلطان الشن، مع مطرب المهرجانات حودة بندق، والتي تربطهم علاقة فنية بينهم منذ فترة كبيرة حيث أنتج له سلطان العديد من الأعمال الناجحة.


وظهر سلطان الشن، وحودة بندق، لأول مرة باللهجة الصعيدية، حيث ظهر الثنائي بالعمامة والجلباب، وحمل الكليب ريفرنس لفيلم الجزيرة حيث احتوى بعض مشاهد التمثيل لمشهد منصور الحفني( أحمد السقا)، والعميد رشدي (خالد الصاوي) وهو  وإخراج نيروز أبو زيد.

 

يذكر أن المنتج سلطان الشن تعاون مع العديد من نجوم المهرجانات والبوب في مصر أبرزهم، حوده بندق، مسلم، عبد الباسط حمودة، دياب وأخرين.


 

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