Watch it تروج لمسلسل “إخواتي” في رمضان 2025 ببوستر جديد لـ علي صبحي

Watch it تروج لمسلسل “إخواتي” في رمضان 2025 ببوستر جديد لـ علي صبحي

الفجر الفني
علي صبحي
علي صبحي

 

 

روجت منصة Watch it لـ مسلسل “إخواتي” ببوستر للفنان علي صبحي، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان 2025، حيث كتبت المنصة على صفحتها بموقع فيس بوك: “تجربة درامية مختلفة جدًا مع علي صبحي في مسلسل إخواتي في رمضان”.

Watch it تروج لمسلسل “إخواتي” في رمضان 2025 ببوستر جديد لـ علي صبحي


وقد استقر صناع العمل على اسم “إخواتي” بعد أن كان يحمل عناوين مبدئية مثل “جاني في المنام” و”ناقص ضلع”، في إطار التحضيرات النهائية قبل العرض المرتقب.

 

 

وبذلك، يستعد المسلسل لخوض السباق الرمضاني المقبل تحت عنوان “إخواتي”، حيث يشارك في بطولته أيضًا نبيل عيسى، علي صبحي، إسلام حافظ وغيرهم من النجوم المميزين، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير. ومن المتوقع أن يحظى العمل باهتمام كبير بفضل الأسماء الكبيرة التي تشارك فيه، بالإضافة إلى القصة التي تحمل ملامح مثيرة قد تجذب جمهورًا واسعًا.

 

 

وفيما يخص آخر أعمال النجوم المشاركين في المسلسل، فقد كانت نيللي كريم قد قدمت مسلسل “فراولة” في رمضان الماضي، والذي كان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي، في هذا المسلسل، تعاونت نيللي كريم مع عدد من الفنانين مثل شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، ودنيا سامي، بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف على رأسهم الفنانة سمر مرسي.

 

 

أما روبي، فقد كان آخر أعمالها مسلسل “حضرة العمدة” الذي عرض في رمضان قبل الماضي، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا. المسلسل كان من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين مثل أحمد رزق، محمود عبد المغني، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، إدوارد، ودينا. في هذا المسلسل، قدمت روبي شخصية مختلفة عن أدوارها السابقة، ما جعل المسلسل محل نقاش بين النقاد والجمهور.

 


بالنسبة لكندة علوش، فقد عادت إلى الدراما بعد غياب دام 3 سنوات منذ تقديمها مسلسل “ستات بيت المعادي” في نهاية 2021، والذي كان النسخة العربية من المسلسل الأميركي “Why Women Kill”. المسلسل شارك في بطولته إنجي المقدم، تارا عماد، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبري فواز، انتصار، وأميرة العايدي، وكان من إخراج محمد سلامة. عودة كندة للدراما في هذا المسلسل كانت محط أنظار الجمهور، حيث أظهرت قدرة فائقة على تقديم شخصيات معقدة.


وها هي الآن تعود مرة أخرى، ولكن تحت اسم “إخواتي” في مسلسل جديد يحمل طابعًا مختلفًا، مما يثير حماسة الجمهور لمعرفة المزيد عن تفاصيل هذا العمل المميز الذي سيجمع بين مجموعة من كبار الفنانين في رمضان 2025.

Watch it تروج لمسلسل “إخواتي” في رمضان 2025 ببوستر جديد لـ علي صبحي علي صبحي ينضم لأبطال اشغال شقة ممثل علي صبحي WATCH IT تروج لمسلسل “إخواتي” ببوستر النجمة روبي تغيير اسم مسلسل “جانى في المنام” إلى “إخواتي” استعداد ا لعرضه في رمضان 2025

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