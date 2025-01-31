بالصور.. الحارة الشعبية لمسلسل “شباب امرأة” بـ أجواء الحارة المصرية القديمة

كشفت أول صور لحارة مسلسل “شباب امرأة” عن ديكورات ضخمة، واستعدادات إنتاجية مميزة، تعيد إحياء أجواء الحارة المصرية القديمة بتفاصيلها الأصيلة، والديكورات تشهد مجهودًا فنيًا وإنتاجيًا كبيرا، حيث استغرق بناء الحارة ما يقرب من عامًا كاملًا، ليخرج المشهد العام بأعلى درجة من الدقة والواقعية، وتعد من اكبر واضخم الحارات للموسم الرمضاني ٢٠٢٥.

شباب امرأة

تفاصيل الديكور:

والحارة تجسد ملامح الحارات الشعبية المصرية بطابعها التراثي، حيث تضم مبانى واجهات خشبية مزخرفة، ومشربيات، وممرات ضيقة تعكس روح الأزقة القديم، كما يظهر الاهتمام بالتفاصيل في تصميم المقاهي الشعبية، والمحلات الصغيرة، والشرفات المزينة بالمفروشات التقليدية، ويعد هذا العمل واحدًا من الإنتاجات الضخمة المنتظرة في موسم رمضان المقبل.

فريق عمل مسلسل "شباب امرأة":

ويشارك النجمة غادة عبد الرازق، في بطولة مسلسل "شباب امرأة"، نخبة من النجوم من بينهم، النجم محمد محمود، رانيا منصور، احمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

شباب امرأة

آخر أعمال غادة عبدالرازق:

ويذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق هو مسلسل "صيد العقارب" الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته كلا من رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، سهام جلال، أحمد ماجد،وغيرهم والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن،