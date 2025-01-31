في عيد ميلاده.. أحمد داود أعمال لا تُنسى بين الكوميديا والرومانسية والإثارة

في عيد ميلاده.. أحمد داوود وأعمال لا تُنسى بين الكوميديا والرومانسية والإثارة



يحتفل النجم أحمد داود، اليوم الجمعة 31 يناير 2025، بعيد ميلاده، مستكملًا مشوارًا فنيًا حافلًا بالأعمال المتنوعة التي جمعت بين الكوميديا، الرومانسية، التراجيديا، والإثارة، ليصبح واحدًا من أبرز نجوم جيله بفضل أدائه المتميز واختياراته الجريئة.

الفنان أحمد داوود

من هو أحمد داود؟

أحمد داود هو ممثل مصري موهوب، بدأ مشواره الفني في المسرح الجامعي، حيث لفت الأنظار بموهبته قبل أن يحجز مكانه في السينما والدراما المصرية، وحصل على شهرة واسعة بعد مشاركته في عدة أعمال ناجحة، واستطاع أن يترك بصمة خاصة بأدائه المتقن وشخصياته المتنوعة التي تراوحت بين العاشق، الطموح، الغامض، وحتى المثير للجدل.

أبرز أعماله السينمائية



فيلم “الهوى سلطان”

لعب أحمد داود في هذا الفيلم دور “علي”، الشاب البسيط صاحب الأحلام العادية، كالحب والزواج والاستمتاع بالحياة، لكن رحلته لم تكن سهلة. حقق الفيلم إيرادات قياسية تجاوزت 85 مليون جنيه في مصر و157 مليون جنيه في السعودية، ليصبح واحدًا من أنجح أفلامه على الإطلاق.

فيلم “يوم 13” (2023)

يُعد هذا الفيلم علامة فارقة في السينما المصرية، كونه أول فيلم يُعرض بتقنية 3D، وينتمي إلى فئة الرعب والإثارة. جسد داود شخصية “عز الدين”، العائد إلى منزل عائلته بهدف بيعه، لكنه يكتشف أسرارًا مرعبة بداخله. نجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 35 مليون جنيه في مصر، ليؤكد قدرته على تقديم أدوار متنوعة.

فيلم “122” (2019)

خاض أحمد داود مغامرة جديدة بفيلم “122”، أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D. لعب دور “نصر زيدان”، الشاب من الطبقة المتوسطة الذي يجد نفسه محاصرًا في مستشفى مشبوه لتجارة الأعضاء، حيث يخوض معركة إنقاذ حبيبته الصمّاء والبكماء من مصير مرعب. كان الفيلم من أبرز أفلام الرعب في تلك الفترة ولاقى نجاحًا كبيرًا.

فيلم “ولد وبنت” (2010)

قدم داود دور “سامح”، الشاب الحالم المتمرد الذي يقع في حب فتاة من طبقة اجتماعية مختلفة، لكنه يصطدم بقيود المجتمع. يعد الفيلم من أبرز الأعمال الرومانسية التي ناقشت الفجوة بين الطبقات الاجتماعية. ومن أشهر جمل داود في الفيلم: “الارتباط ده فعل مش بالكلام وخلاص، وإنتي ناقصة قلب وإحساس.”



أعماله الدرامية المميزة



مسلسل “جراند أوتيل”

تألق داود في دور “مراد”، الشاب الطموح والطماع الذي يسعى للسيطرة على الفندق، لكنه في الوقت نفسه غارق في حب “نازلي” (أمينة خليل)، مما خلق صراعًا داخليًا بين طمعه وعاطفته، وهو ما جعل الشخصية من أكثر أدواره تميزًا.

مسلسل “هذا المساء”

جسد شخصية “سمير”، الشاب الغامض والمفكر الذي يتأنى في اتخاذ قراراته. نالت الشخصية إعجاب الجمهور بسبب عمقها النفسي وتعقيداتها.

مسلسل “سوتس بالعربي” (2022)

ظهر أحمد داود بشخصية “آدم منصور”، الشاب العشوائي المندفع في قراراته، ضمن النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير. استطاع أن يُضيف لمساته الخاصة على الدور، ليصبح من الشخصيات المحبوبة في العمل.

مسلسل “زينهم”

في تجربة جديدة، قدم داود شخصية طبيب شرعي روتيني يمتلك “كرشًا”، وهو أمر غير مألوف له، لكن الدور كشف موهبته في تقديم شخصيات غير تقليدية. المسلسل مستوحى من رواية “أصدقائي الموتى” للدكتور محمد جاب الله، وقدم نظرة مختلفة عن عالم التشريح والطب الشرعي.

مسيرة فنية تستحق الاحتفاء

بفضل تنوع أدواره واختياراته الذكية، أصبح أحمد داود من أكثر الممثلين المصريين إثارة للاهتمام، سواء في السينما أو الدراما، نجح في تقديم شخصيات مختلفة، من العاشق الرومانسي إلى الشاب الغامض والطموح، مما جعله نجمًا متميزًا في جيله.

في عيد ميلاده، يحتفل محبوه بمسيرته الحافلة، متمنين له مزيدًا من النجاح والتألق في أعماله القادمة.