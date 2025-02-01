البطل الأوليمبي أحمد الجندي وأبطال "ساعته وتاريخه" في ضيافة صاحبة السعادة

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، يوم غد الاثنين، البطل الأوليمبي صاحب ذهبية أولمبياد باريس في الخماسي الحديث أحمد الجندي وأسرته.

أسرة أحمد الجندي

ضيوف صاحبة السعادة:

ويحل ضيوفًا على البرنامج كل من والد أحمد الجندي، المهندس أسامه الجندي ووالدته مني شفيق وشقيقه محمد الجندي وخطيبته مريم في حديث خاص عن البطولة والنجاح الكبير الذي حققه في الأولمبياد.

وفي حلقة يوم الاثنين من البرنامج، تستضيف "صاحبة السعادة" أبطال مسلسل "ساعته وتاريخه" وضيوف الحلقة أمنية باهي وإسلام خالد وأحمد أسامة وسيف محمود وميشيل مساك وسلمي عبدالكريم وكيرليس طلعت وموريس مودي وكذلك مريم نشأت وماريا مخائيل وأمنية باهي ودنيا نعمان وشهيرة الصاوي ولميس محمود.

ساعته وتاريخه

عن مسلسل ساعته وتاريخه:

ويذكر أن تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

كما يضم المسلسل نخبة من النجوم اللامعين، إلى جانب مواهب شابة تم اختيارها بعناية خلال تجربة كاستينج انتهت مؤخرًا، ويتولى المستشار بهاء المري الإشراف على الجوانب القانونية للعمل، بينما قدم محمود عزت بصمته الإبداعية في المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار.

وجدير بالذكر أن كان يعرض مسلسل "ساعته وتاريخه" يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قنوات "dmc"، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويستند العمل إلى ملفات حقيقية من المحاكم المصرية، ليتم تقديمها في قالب درامي شيق ومثير.