"أبناء النجوم خلف القضبان: الحوادث المرورية تكشف عن قصص مأساوية

في عالم الأضواء والشهرة، يعتقد البعض أن أبناء الفنانين يعيشون حياة بلا هموم، بعيدًا عن القوانين والمشاكل الاجتماعية.

لكن الواقع قد يكون أبعد ما يكون عن هذه الصورة الوردية، حيث وقع عدد من أبناء النجوم في مأزق قانوني خطير بعد تورطهم في حوادث مرورية أدت إلى سجنهم، مما فتح بابًا للحديث عن تأثير هذه الحوادث على حياتهم وعلى سمعة عائلاتهم.

من الحوادث التي استدعت التحقيقات والمحاكمات إلى اللحظات الصادمة التي عاشها هؤلاء الشباب الذين نشأوا في كنف الشهرة، يكشف جريدة وموقع الفجر في هذا التقرير عن قصصهم المأساوية، ومشاعرهم تجاه الضغوطات التي يواجهونها، وكيف يؤثر ذلك على علاقتهم بالفن والمجتمع الذي ينتمون إليه.

فما الذي دفع أبناء هؤلاء النجوم إلى تجاوز حدود القانون؟ وهل يمكن أن يكون وراء ذلك تأثير شهرتهم وضغوط الحياة العامة؟









أحمد فتوح:

في نوفمبر 2024، تم القبض على اللاعب أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، بتهمة القتل الخطأ بعد صدمه لشخص بسيارته على طريق الساحل الشمالي، مما أدى إلى وفاته. أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عمر رزق:

في يونيو 2024، تصدر اسم "عمر رزق"، نجل الفنان أحمد رزق، مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان النيابة العامة عن وفاة عامل ديليفري صدمه الشاب بدراجته البخارية، مما أدى إلى وفاته.

خالد وكريم السبكي:

في سبتمبر 2019، تورط نجلا المنتج أحمد السبكي، خالد وكريم، في قضية حيازة مواد مخدرة. حيث تم ضبطهما بحوزتهما مخدر الحشيش والكوكايين بعد استيقافهما من قبل لجنة أمنية بمنطقة التحرير.

هذه الحوادث تسلط الضوء على التحديات التي قد يواجهها أبناء الفنانين، وتؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، بغض النظر عن الخلفية العائلية.



