ريم مصطفى تخطف الأنظار في بوستر “سيد الناس” المقرر عرضه في رمضان 2025

الفجر الفني
ريم مصطفى
ريم مصطفى

 

 

كشفت الفنانة ريم مصطفى عن البوستر الرسمي لشخصيتها في مسلسل “سيد الناس”، الذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025 عبر قنوات MBC ومنصة شاهد.


إطلالة ريم مصطفى

ظهرت ريم مصطفى في البوستر بإطلالة أنيقة بالحجاب، مما أثار فضول الجمهور حول طبيعة الشخصية التي تجسدها، ومدى تأثيرها في سياق الأحداث.

ريم مصطفى تخطف الأنظار في بوستر “سيد الناس” المقرر عرضه في رمضان 2025

أحداث مسلسل "سيد الناس"

وتدور أحداثه في إحدى القرى في صعيد مصر، ويبدأ التصوير في منطقة الصليبة، حيث يتواجد منزل عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل، والعمل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي، وإخراج محمد سامي.

 

أبطال مسلسل "سيد الناس"

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، وأخرين من الفنانين.


المسلسل من إخراج محمد سامي وإنتاج Cedars Art (صباح إخوان)، ويعد واحدًا من الأعمال المنتظرة بشدة، خاصة مع الغموض الذي يحيط بقصته وأحداثه.

ويترقب الجمهور مزيدًا من التفاصيل حول المسلسل، الذي يعد إضافة قوية إلى سباق دراما رمضان، خاصة مع مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما المتميزين.

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