في ذكرى رحيلها.. فرقة طنطا للموسيقى العربية تشدو بأغاني أم كلثوم

ضمن برنامج احتفاء وزارة الثقافة بذكرى خمسين عاما على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حفلا فنيا مساء الاثنين، على مسرح المركز الثقافي بطنطا.

احتفالية مسرح المركز الثقافي بطنطا

بدأت فعاليات الحفل بالنشيد الوطني، ثم قدمت فرقة طنطا للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الفنان محمود صفوت، العديد من أغاني سيدة الغناء العربي، ومن بينها: "حب إيه، هذه ليلتي، دارت الأيام، الأطلال، للصبر حدود، أنا في انتظارك، ألف ليلة وليلة"، بجانب عدد من أشهر أغاني عمالقة الغناء في مصر والوطن العربي.

الحفل قدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، ونفذ من خلال فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، بالتعاون مع الإدارة العامة للموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، والإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي.

احتفالية مسرح 23 يوليو

ومن المقرر أن يشهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى حفلا موسيقيا لفرقة غزل المحلة للموسيقى العربية وذلك مساء يوم الخميس القادم، كما يتواصل الاحتفال بالذكرى الـ 50 على رحيل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، في العديد من المواقع الثقافية بالمحافظة.