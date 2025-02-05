أحمد فؤاد سليم يتألق بإطلالة صعيدية على بوستر مسلسل "حكيم باشا"

الفجر الفني
أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

 


كشفت منصة Watch It الرقمية عن البوستر الرسمي لمسلسل “حكيم باشا”، والذي يتصدره النجم أحمد فؤاد سليم بإطلالة صعيدية مميزة، من المقرر عرض المسلسل على شاشات المتحدة، حيث يترقب الجمهور تفاصيل العمل الذي يجمع بين الدراما والأصالة في إطار مشوق.

أحمد فؤاد سليم يتألق بإطلالة صعيدية على بوستر مسلسل "حكيم باشا"

أبطال المسلسل:

يضم العمل نخبة من النجوم، منهم: دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

 

ثنائية جديدة بين مصطفى شعبان وأحمد خالد أمين

يشهد “حكيم باشا” التعاون الأول بين مصطفى شعبان والمخرج أحمد خالد أمين، بينما يجدد تعاونه مع المؤلف محمد الشواف للمرة الثالثة، بعد نجاحهما معًا في مسلسلي “بابا المجال” (2023) و“المعلم” (2024).

 


“حكيم باشا”.. دراما صعيدية بلمسات تشويقية

ينتظر الجمهور بفارغ الصبر “حكيم باشا”، خاصة مع تصاعد شعبية الأعمال الصعيدية التي تجمع بين الدراما الإنسانية والصراعات المشوقة. فهل يواصل مصطفى شعبان تألقه في رمضان 2025؟ هذا ما ستكشفه الحلقات مع بداية الشهر الكريم.

أحمد فؤاد سليم يتألق بإطلالة صعيدية على بوستر مسلسل حكيم باشا أبرز المحطات في حياة أحمد فؤاد سليم Watch It تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل “حكيم باشا” استعداد ا لرمضان 2025 تعاقد سهر الصايغ على مسلسل حكيم باشا

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