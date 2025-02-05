مؤسسة فاروق حسني تكرم الفائزين بجوائز الفنون 2025 في احتفالية كبرى

الفجر الفني
مؤسسة فاروق حسني
مؤسسة فاروق حسني

 

 

تستعد مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون لتنظيم حفل توزيع جوائز الفنون في دورتها السادسة لعام 2025، والذي يشمل فروع التصوير، العمارة، النحت، النقد الفني التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافي. 

 

يقام الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، متزامنًا مع افتتاح المعرض الجماعي للشباب.

مؤسسة فاروق حسني تكرم الفائزين بجوائز الفنون 2025 في احتفالية كبرى

أنهت لجان التحكيم أعمالها بعد مراجعة وتقييم 2141 عملًا فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا تقدم بها 1133 فنانًا ومعماريًا وباحثًا من مختلف المحافظات. وقد أعلنت المؤسسة يوم الخميس الماضي عن القوائم النهائية للأعمال المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لنيل جوائز الفنون.

 

وتصل القيمة الإجمالية للجوائز، بما في ذلك جائزة الاستحقاق الكبرى، إلى مليون جنيه مصري، ما يعكس التقدير الكبير للمواهب الفنية والإبداعية في مصر.

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