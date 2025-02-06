الفنون الشعبية لبني سويف والعريش تختتم البرنامج الفني لقصور الثقافة بمعرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في يومه الختامي، عروضا فنية قدمتها فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن البرنامج الفني لوزارة الثقافة.

عروض فنية بمعرض الكتاب

على مسرح بلازا 1، افتتحت فرقة بني سويف للفنون الشعبية فعاليات اليوم بعرض فني مميز تضمن مجموعة من الفقرات التراثية، مثل "حصاد البرتقال"، "صرامطي ومبيض نحاس"، "العصايا"، و"التنورة"، بالإضافة إلى فاصل غنائي بعنوان "بهية". الفرقة قدمت العرض تحت إشراف المدرب وائل عيد.

وقدم عرض آخر من فرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة سامح الكاشف، التي قدمت فقرات من التراث السيناوي، مثل "السامر السيناوي"، بالإضافة إلى فاصل غنائي من الفنان غريب مؤمن.

أقيمت العروض الفنية على مدار أيام المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتنفيذ من الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للموسيقى برئاسة د وليد الشهاوي، والإدارة العامة للفنون الشعبية.

عناوين الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض الكتاب

وشاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة في المعرض هذا العام بأكثر من 165 عنوانا جديدا تغطي مجالات متنوعة تشمل التاريخ والتراث، الأدب الشعبي، السينما، الفنون، الموسيقى، المسرح، وغيرها.

كما ضم جناح الهيئة ركنا خاصا لكتب الأطفال وركنا للكتب المخفضة، بهدف إتاحة الفرصة للجمهور لاقتناء أبرز الإصدارات بأسعار مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، شهد ركن الطفل تنظيم ورش فنية وحرفية، ولقاءات احتفالية بمناسبة اختيار الكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الكتاب للطفل لهذا العام.

زيارات للأطفال المشاركين في دوري المكتبات

كما استضافت الهيئة زيارات للأطفال المشاركين في دوري المكتبات بالمحافظات وأطفال المناطق الجديدة الآمنة (بديل العشوائيات)، إلى جانب تخصيص ركن خاص لتطبيق "توت" الذي يتيح للأطفال تجربة تفاعلية مع كتب ومجلات الأطفال.