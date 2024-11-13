جاسمين طه مقدمة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45

الفجر الفني
جاسمين طه
جاسمين طه

تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 التي تقام بعد قليل في دار الأوبرا المصرية.

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وإفريقيا، حيث تم تأسيسه في عام 1976. يُعد المهرجان منصة هامة لعرض الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة. يتم خلال المهرجان تكريم الشخصيات السينمائية البارزة، وتُمنح الجوائز للأعمال المتميزة في مختلف الفئات.

 

 يُعتبر المهرجان أيضًا فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع السينما والنقاد والجمهور.

 

كل عام، يسعى مهرجان القاهرة إلى تقديم أفلام جديدة ومبتكرة، ويُعد مساحة حرة للإبداع الفني والسينمائي، مع التركيز على تقديم أفلام من مناطق وثقافات متنوعة، مما يجعله واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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