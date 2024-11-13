ميس حمدان تتألق بفستان أسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الفجر الفني
ميس حمدان
ميس حمدان

 

بدأت منذ قليل فعاليات الدورة الـ٤٥ لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى،  حيث حرصت الفنانة ميس حمدان الظهور على السجادة الحمراء في افتتاح المهرجان بفستان أسود يبرز جمالها وتسريحة شعر بسيطة تبرز ملامح وجهها.

 

حسين فهمي يلفت الأنظار

كما لفت حسين فهمي الأنظار بسبب حرصه على ارتداء علم فلسطين هو وزوجته، ليعلن دعمه للقضية الفلسطينية.

فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

اختير فيلم "أحلام عابرة" للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ليكون فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي. يُعرض الفيلم لأول مرة في العالم، وهو فيلم روائي طويل من إخراج وكتابة رشيد مشهراوي، ويشارك في بطولته عادل أبو عياش، وإميليا ماسو، وأشرف برهوم، مع موسيقى من تأليف جوهان كورتيت وتصوير دريد منجم.

تدور أحداث الفيلم، التي تم تصويرها في بيت لحم بفلسطين، حول سامي، الطفل ذي الـ12 عامًا، الذي ينطلق في رحلة تستغرق يومًا وليلة برفقة عمه وابن عمه، للبحث عن طائره المفقود بعد أن أخبره الجيران بأنه ربما عاد إلى موطنه الأصلي. تمتد الرحلة من مخيم للاجئين في الضفة الغربية إلى مدن فلسطينية مختلفة، بما في ذلك بيت لحم، والقدس القديمة، وحيفا. 

من خلال هذه الرحلة، يكتشف المشاهد عبث الواقع الفلسطيني، والصعوبات اليومية التي تواجه الفلسطينيين وتؤثر في حياتهم وعلاقاتهم.

ميس حمدان مهرجان القاهرة السينمائي أحلام عابرة حسين فهمى السجادة الحمراء

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