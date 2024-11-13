إنجي المقدم عن دورها في وتر حساس: 'الشخصية مش شريرة خالص"

خطفت الفنانة إنجي المقدم الأنظار إليها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 التي تقام في دار الأوبرا المصرية اليوم

تحدثت إنجي المقدم في تصريحات تلفزيونية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي عن دورها في مسلسل " وتر حساس" قائلة:' مش شايفة كاميليا شريرة أفعالها مبررة دائما أنا طبعا كإنجي معملش زيها بس هي شخصية قوية واتربت في ظروف صعبة وأبوها كان طول الوقت بيفضل أخوها ودايما حاسة أنها مش كفاية".

مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.