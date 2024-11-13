بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45

حرصت الفنانة هند عبد الحليم علي حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، ويعد هذا الظهور الأول بعد إصابتها بشلل في المعدة، نتيجة تناولها حقن التخسيس.

إطلالة هند عبد الحليم

أطلت هند عبد الحليم بإطلالة جذابة، حيث كانت مرتدية فستانا طويلا مجسم باللون الأسود، ووضعت مكياج صاخب مع اختيار اللون الأحمر للشفاه، واختارت تصفيفة شعر مرفوع مع انسدال خصل.

نبذة عن مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وإفريقيا، حيث تم تأسيسه في عام 1976، يُعد المهرجان منصة هامة لعرض الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، يتم خلال المهرجان تكريم الشخصيات السينمائية البارزة، وتُمنح الجوائز للأعمال المتميزة في مختلف الفئات، يُعتبر المهرجان أيضًا فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع السينما والنقاد والجمهور، مما يسهم في تعزيز الثقافة السينمائية في المنطقة

آخر أعمال هند عبد الحليم

وكان آخر أعمال هند عبد الحليم هو مشاركتها في رمضان 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي تكون من 16 حلقة وعرض في النصف الأول من الشهر الكريم عبر قنوات mbc ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

كما قدمت هند عبد الحليم المسلسل الإذاعي "غير صالح للنشر" عبر إذاعة إنرجي، العمل من تأليف أحمد محارب ومحمد محارب من إخراج زهرة رامي بطولة محمد سلام وهند عبد الحليم ومحمد أوتاكا ومروان يونس ومحمد عبده وفاتن واصل ودوجلاس ورنا خطاب ومحمد مبروك يوركا ومعتصم شعبان.