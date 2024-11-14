6 ديسمبر.. بهاء سلطان يروج لحفله القادم

الفجر الفني
بوابة الفجر

يستعد كل من بهاء سلطان وروبي لاحياء حفل غنائي يوم 6 ديسمبر المقبل ومن المقرر أن يقدمان مجموعة من أغانيهم المميزة.

 

ونشر سلطان البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه على فيسبوك، معلقا: «حفل بهاء سلطان يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024».

 

يذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان أغنية أنا من غيرك وهي من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر نادر حمدي، وإنتاج شركة كرافت ميديا لـ حمدي بدر.

كلمات أغنية "أنا من غيرك" 


أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى انت زيي كمان، زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليا

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كام أغنية

نضحك نسمع كام أغنية

لما أقولك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكتر امسك فيا بكلمة احضني

ازاي تمشي ده انت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك انت يا حبيبي انت، اللي محليها حياتي انت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك انت يا حبيبي انت

اللي محليها حياتي انت محليها

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى انت زيي كمان

زيي كمان مشتاق لزمان

اخر أعمال بهاء سلطان ألحان عزيز الشافعي البوستر الدعائي اغنية أنا من غيرك بهاء سلطان حفل بهاء سلطان عزيز الشافعي

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