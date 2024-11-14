عاجل - مي عمر تنتهي من تصوير مسلسل "إش إش" وفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي تستقطب نجوم الفن

أنهى المخرج محمد سامي تصوير مسلسل "إش إش" الذي تلعب دور البطولة فيه النجمة مي عمر، ويُنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل. المسلسل يتناول قصة درامية مشوقة، ويتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة بفضل حبكة قصته وأداء فريق العمل المتميز.

في سياق آخر، شهدت الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إقبالًا واسعًا من نجوم الفن، حيث توافد عدد كبير منهم لحضور حفل الافتتاح الذي أُقيم في دار الأوبرا المصرية. وقد تألقت السجادة الحمراء بالعديد من الإطلالات الملفتة، حيث حرص الفنانون والفنانات على الظهور بإطلالات أنيقة خطفت عدسات الكاميرات ولفتت انتباه الجمهور.

أبرز الحاضرين

وكان من أبرز الحاضرين في حفل الافتتاح الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، الذي ألقى كلمة معبرة أعلن فيها تضامنه مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، مؤكدًا على أهمية الفن في تعزيز القضايا الإنسانية ودعمه الدائم لقضايا الأمة العربية.

وقد أثارت إطلالات النجوم على السجادة الحمراء تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنافس المتابعون في التعبير عن إعجابهم بإطلالات الفنانين وأناقتهن، فيما كانت بعض الإطلالات موضوعًا للنقاش، مما أضاف جوًا من الحيوية إلى أجواء المهرجان.