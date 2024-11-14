منة شلبي عن تكريم أحمد عز ويسري نصر الله: وتكريمات مستحقة لأجيال مختلفة

حرصت الفنانة منة شلبي على التعليق بشأن تكريم أحمد عز والمخرج يسري نصر الله في الدرة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت منة شلبي عبر تطبيق ×:"هيتكرم في مهرجان القاهره اتنين غاليين عليا أو ي كل واحد بطريقة أحمد عز اخويا وصاحبي وعشره عمري ونموذج في الاجتهاد والتعب في الشغل بحبك يا صاحبي ودائما ناجح يارب”، وتابعت حديثها عن المخرج يسري نصر الله والذي كانت صرحت من قبل أنها نشأت في منزله قائلة: “ويسري نصر الله الأستاذ اللي الفن بيجري ف دمه.. تكريمات مستحقة لأجيال مختلفة بتحترم شغلانتها وموهبتها مبروك يا حبايب".

أحدث أعمال منة شلبي



يعرض الآن لـ منة شلبي فيلم الهوى سلطان وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي، يتناول العلاقات الإنسانية وقصص الحب بين الأصدقاء بأسلوب لايت، حيث يجسد أحمد داود شخصية مهندس يُدعى علي، ويعد هذا العمل الثاني الذي يجمعه مع منة شلبي بعد نجاحهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

فريق عمل الهوى سلطان

الفيلم الذي يجمع نخبة من النجوم، من بينهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، تم تأليفه وإخراجه على يد المخرجة هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما بقيادة أحمد فهمي وهاني نجيب.