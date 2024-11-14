شيرين عبدالوهاب عن غناء طفلة لـ "اللي يقابل حبيبي": في نجاح أجمل من كده



دعمت شيرين عبد الوهاب طفلة صغيرة وعبرت عن سعادتها بنجاح أغنية اللي يقابل حبيبي.

ونشرت من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو لطفلة تغني الأغنية معلقة:" في أجمل من كده نجاح ".



كلمات الأغنية

اللي يقابل حبيبي كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، بتمنى أنساك كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، ما زال على البال كلمات تامر حسين وألحان مدين، وعسل حياتي، ولكن حذفت الأغاني من على جميع المنصات من قبل شركة روتانا، لأنها تمتلك حقوق طرح أغاني شيرين عبد الوهاب، وكذلك تنظيم حفلاتها.



أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

يذكر أن أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب أغنية عودتني الدنيا، والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسي،تسجيل، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت، جيتار وهارموني أحمد حسين، باص جيتار أحمد رجب، بيركشن ضياء بدر، إدارة انتاج رامز سليمان، تم التسجيل في استوديو TRS.

كلمات أغنية عودتني الدنيا

عودتني الدنيا أخسر.. أخسر

وإن لما أحب حاجة أوام تسيبني

أي لحظة فرح تِقصر

طول حياتي الحزن قاعد بيراقبني

وأما جيت لحياتي قولت الفرحة جاتلي

والسعادة خلاص معايا وقربت لي

بس برده بعدت عني

حلمي راح كالعادة مني

قولت أحب الحزن يمكن

برده زيك هيفارقني

بس دي الحاجة الوحيدة

اللي دايما بتلاحقني

يوم ما جيت وناديت عليا قولت

قدري شايلي حاجة وبيفاجئني

شوفت أجمل دنيا جاية

والنهارده بجد راح اللي مضايقني

لما جيت أنا شوفت نفسي في بكرة أجمل

يا أخيرا عندي حلم خلاص هيكمل

بس برده بعدت عني

حلمي راح كالعادة مني

قولت أحب الحزن يمكن

برده زيك هيفارقني

بس دي الحاجة الوحيدة

اللي دايما بتلاحقني

عودتني الدنيا أخسر.. أخسر

وإن لما أحب حاجة أوام تسيبني

أي لحظة فرح تِقصر

طول حياتي الحزن قاعد بيراقبني.