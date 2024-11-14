"الحريفة2".. 4 ديسمبر بدور العرض المصرية و5 ديسمبر بكل الدول العربية

إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة 2" الريمونتادا على مواقع التواصل الاجتماعي

أطلقت الشركة المنتجة "تي فيجن" طارق الجنايني، الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة 2" الريمونتادا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت عن مواعيد طرحه في السينمات بداية من 4 ديسمبر بدور العرض المصرية، و5 ديسمبر في كل الدول العربية.

وظهر من خلال الإعلان الرسمي تواجد العديد من ضيوف الشرف مثل النجم آسر ياسين والنجم أحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، ووضح خلال الإعلان تواجد العنصر النسائي خلال الجزء الثاني من خلال تواجد نورين أبو سعدة ونور إيهاب ودونا إمام، وجاءت أغنية مروان موسى لتزيين الإعلان الرسمي والتي من المنتظر طرحها خلال الفترة القادمة قبل نزول الفيلم، وأخيرًا ظهر تواجد نور النبوي خلال التصوير في البرتغال قبل أن يدخل الحريفة الجامعة لأول مرة.

فيلم "الحريفة ٢"

فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

قصة الفيلم

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.