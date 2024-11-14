فاروق فلوكس يتحدث عن غيابه عن الفن في واحد من الناس.. الاثنين

الفجر الفني
بوابة الفجر

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الاثنين المقبل من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان فاروق فلوكس ويكشف أسرار وكواليس حلقة خاصة ويفتح خزائن أسراره عن هل شعر بالظلم خلال مشواره الفني ؟، وغيابه عن الفن كان اعتزال اجبارى أم اختيارى ؟ وعن كتابة مذكراته " الزمن وأنا ". 

كما يكشف عن أسرار خلافه مع الفنان عبد الرحمن ابو زهرة وفنانة أخرى، وعلاقته الرائعة مع الأستاذ فؤاد المهندس وتجربته في الفوازير مع المهندس وشريهان وثلاثي أضواء المسرح، وسر إتقانه لشخصية الخواجة وأقرب الأعمال إلى قلبه الدرامية السينمائية. 

 

فاروق فلوكس يتحدث عن دوره في فيلم "الراقصة والسياسي " وشخصية "ترتر " وعمله بالفوازير وإتقانه لشخصية الخواجة..واحد من الناس 

 

كما يتحدث ولأول مرة عن دوره في فيلم "الراقصة والسياسي " وشخصية "ترتر "وهل وافق عليها بسرعة أو تردد في قيولها، ورد فعل الجماهير وتعامله معه بسبب تلك الشخصية. 

 

كما يتحدث عن حياته الخاصة وحياته بحي عابدين وعلاقته بوالده، ووالدته والتي توفت وهو علي خشبة المسرح  ، وهل وافق والديه على التحاقه بعالم الفن، وأيضًا يتحدث عن التحاقه بكلية الهندسة ومين أين جاء اسم فلوكس.

 

موعد برنامج “واحد من الناس” 

 

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاثنين المقبل علي شاشة الحياة.

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