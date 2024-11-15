احتفال ملئ بالحب والإبداع.. ياسمين رحمي تحتفل بعيد ميلاد والدتها عفاف مصطفى

الفجر الفني
عيد ميلاد عفاف مصطفى
عيد ميلاد عفاف مصطفى

 

في مشهد مفعم بالمشاعر الجميلة، احتفلت النجمة ياسمين رحمي بعيد ميلاد والدتها الفنانة الكبيرة عفاف مصطفى. ظهرت الابنة والأم معًا على السجادة الحمراء، وهما يتبادلان الاحتضان والابتسامات الدافئة في لقطات تعكس العلاقة المتينة التي تربطهما،حيث أعربت عن سعادتها من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفقت بتعليق قالت فيها:" كل سنة وانتي طيبة يا حياتي وروحي يا ماما،الصورة امس احتفال افتتاح مهرجان السينمائي الدولي ".

 

تعليقات الجمهور على منشور ياسمين رحمي


وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على اعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين ابرز التعليقات ماشاء الله قمرات ربنا يحفظكم من كل شر، عيد ميلاد سعيد،ربنا يوفقكم،العمر الطويل ليكم،وغيرها من التعليقات.

 


عفاف مصطفى هي إحدى الشخصيات الفنية البارزة في تاريخ السينما والتلفزيون المصري، حيث قدمت أداءً متميزًا في العديد من الأعمال التي أسهمت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم النجمات على الساحة الفنية. ومع مرور السنوات، نجحت عفاف في إرساء بصمة فريدة تميزها عن غيرها من الفنانات.

يأتي هذا الاحتفال ليؤكد العلاقة الوثيقة بين عفاف ونجمتها ابنتها ياسمين، والتي تحرص دائمًا على إبراز إنجازات والدتها وتكريمها بالطرق المختلفة. وهو ما يعكس المحبة والتقدير الكبيرين اللذين تحظى بهما عفاف مصطفى من قبل عائلتها وجمهورها على مدار مسيرتها الحافلة بالنجاحات.

 

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