أحمد عز: "احنا كلنا وطن عربي واحد والسعوديين أهل كرم"

تحدث النجم أحمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 عن دعم وتمويل هيئة الترفيه لفيلم كيرة والجن وفيلم أولاد رزق وغيرها من الأمور الأخرى.

وقال “عز”:"فيلم كيرة والجن حقق 130مليون جنية الفيلم عندنا بيكلف من 4 لـ 5 مليون دولار، هيئة الترفية قالت لي تعالى هنكلف الفيلم 12 مليون دولار والفيلم حقق 25 مليون دولار فى العالم حد هيفدنى أقوله لا ".

وتابع قائلا:"كنا بنعمل أفلام بدعم من روتانا وart والسعودية ومصر والإمارات وكل بلاد العرب أوطان وفاكرعبد الحليم حافظ فى لقاء قال تحية العروبة يعني كلنا واحد".

واستكمل حديثه قائلًا:" وأنا بصور فى السعودية كأنى بصورفى مصر والناس هناك كانوا بيفتحولي بيوتهم أنا حتى بقولتهم أنا مستنيكم في مصر أرد جزء من اللي بتعملوه وأى حد يفيدنى فى مسيرتى أشيله من على الأرض وربنا يديم المحبة لأن إحنا واحد وكل التحية لهيئة الترفية والمستشار تركى آل الشيخ".

ندوة الفنان أحمد عز

في الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تم تكريم الممثل المصري أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك تقديرًا لمسيرته السينمائية وإنجازاته في عالم الفن. عز تم تكريمه خلال حفل الافتتاح في المهرجان، إلى جانب تكريم المخرج المصري يسري نصر الله والمخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يرأس لجنة التحكيم الدولية في المهرجان لهذا العام.





ضمن فعاليات المهرجان، عقد أحمد عز ندوة حوارية أدارها الناقد السينمائي رامي متولي، حيث تحدث عن مسيرته الفنية وأدواره السينمائية البارزة، بما في ذلك أفلامه الأخيرة مثل “ولاد رزق” وأعماله المتنوعة التي ساهمت في تعزيز مكانته في السينما المصرية .





تميزت هذه الدورة أيضًا بتكريم السينما الفلسطينية، حيث تم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تناولت واقع الحياة في غزة، بالإضافة إلى عرض ثلاثة أفلام عالمية تم تصويرها في مصر مؤخرًا، مما يعكس التفاعل السينمائي العالمي مع المهرجان .

نبذة عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وإفريقيا، حيث تم تأسيسه في عام 1976. يُعد المهرجان منصة هامة لعرض الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة. يتم خلال المهرجان تكريم الشخصيات السينمائية البارزة، وتُمنح الجوائز للأعمال المتميزة في مختلف الفئات. يُعتبر المهرجان أيضًا فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع السينما والنقاد والجمهور، مما يسهم في تعزيز الثقافة السينمائية في المنطقة.

كل عام، يسعى مهرجان القاهرة إلى تقديم أفلام جديدة ومبتكرة، ويُعد مساحة حرة للإبداع الفني والسينمائي، مع التركيز على تقديم أفلام من مناطق وثقافات متنوعة، مما يجعله واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتضمن مهرجان القاهرة السينمائي العديد من الأقسام والبرامج المتنوعة، من أبرزها:

المسابقة الرسمية: وتشمل الأفلام الطويلة المتنافسة على جوائز المهرجان، مثل "الهرم الذهبي" لأفضل فيلم.

آفاق السينما العربية: قسم خاص بالأفلام العربية من مختلف الدول، يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما العربية.

آفاق السينما الدولية: يضم أحدث الأفلام العالمية من مختلف الثقافات واللغات.

عروض خاصة: يتم فيها عرض أفلام مميزة تمثل تجارب فنية مختلفة أو موضوعات تثير الجدل.

عروض كلاسيكية: استعادة لأعمال سينمائية قديمة تعتبر تحفًا فنية.