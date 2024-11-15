آيسل رمزي لـ الفجر: تحمست لشخصيتي في' البحث عن علا 2 ' لإختلافها..وهند صبري حالة خاصة (حوار)

شخصية نادية مختلفة عني

مشهد السخنة من أصعب المشاهد

هند صبري حالة خاصة

اتمنى العمل مع كريم عبد العزيز

انتظر عمل درامي مع حنان مطاوع إخراج أحمد حسن

تألقت آيسل رمزي في شخصية "نادية" بمسلسل "البحث عن علا 2"، حيث تلعب دور ابنة هند صبري، وتجسد من خلالها تقلبات فترة المراهقة لدى البنات.

وحاور الفجر الفني آيسل رمزي لتكشف عن تفاصيل شخصيتها وتعاونها مع هند صبري بالإضافة إلى أعمالها القادمة.



وإليكم نص الحوار:

ما الذي حمسك لشخصية نادية في البحث عن علا ؟

الذي حمسني لشخصية نادية كونها شخصية مختلفة عن طبيعتي وتناقش فترة مهمة للمرحلة السنية الخاصة لـ نادية.



شخصية نادية كانت متمردة وتطاولت بالكلام على والدتها فما رأيك في ذلك ؟



طبعًا تصرفات مرفوضة شكلًا وموضوعًا، لكننا هنا نناقش قضية محددة وهى التحولات بعد الأنفصال.



بعد انفصال الأباء الأم بعدت عن ولادها وبقا في فجوة خصوصا الأم وبنتها..فما رأيك في تصرف الأم ؟

رأي في تصرف 'علا' أنها مازالت تعيش فترة تخبط ما بعد الانفصال.



ما أصعب مشهد واجهك أو أخذ وقت تصوير طويل ؟

معظم المشاهد أخذت وقت طويل لكن مشهد السخنة والموتوسيكل يعتبر الأطول والأصعب كنا على طريق السخنة وكان الجو تلج.



مسلسل البحث عن علا 2 في ناس انتقد أنه اختلف كتير عن الجزء الأول اللي هما متعودين عليه..فما رأيك في ذلك ؟

أكيد هيكون في اختلاف بين الجزء الأول والثاني لأنها بمنتهى البساطة هي تطوير طبيعي للشخصيات، الأولاد بتكبر ومع دخول مرحلة المراهقة هنا الشخصية بيحدث فيها تغيرات نفسية وجسدية.



هل تتوقعي يكون فيه جزء 3 من البحث عن علا ؟



مش عارفة هيكون في ولا لأ.



قولتي أن شخصية نادية مش شبهك في الحقيقة..فهل فعلًا لا يوجد شئ مشترك بينكم ؟



حقيقي فعلًا هى مش شخصيتي، بس نادية مش وحشة هى بتعيش فترة مراهقة وكتير بيمروا بيها، وهى شخصية فنانة بتحب تصميم الديكور.



قبل البحث عن علا كان ليكي تجربة مع هند صبري..فما الذي تعلمتيه منها ؟ وهل وجهت لكي نصائح ؟

طول الوقت بتقدم النصائح وبتتناقش معانا في مواضيع كتير مش عن المسلسل فقط،هند صبري حاله خاصة.

من المسلسلات اللي اتعرضت مؤخرًا هل في دور تمنيتي أن تقدميه ؟

كل الأدوار اللي اتعرضت مؤخرًا أكيد ماكنتش هعملها أفضل من الزملاء كلهم ماشاء الله.



من من الممثلين تودين العمل معه ؟

النجم الكبير كريم عبدالعزيز

وأكيد في نجوم كبار كتير اتمنى العمل معهم.

هل يوجد أعمال جديدة الفترة المقبلة ؟

إن شاء الله في مسلسل مع النجمة حنان مطاوع النجمة وميمي جمال، ومن إخراج أحمد حسن.