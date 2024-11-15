رامي جمال يطرح "نومي مخاصمني" (فيديو)

طرح النجم رامي جمال، منذ قليل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،أغنية جديدة "نومي مخاصمني"، وهي إحدى أغنيات ألبوم "مش لاقيكي"، وهي من كلمات فليبينو، ألحان محمد حمزة، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل.

كلمات أغنية "نومي مخاصمني" لرامي جمال

وجاءت كلمات أغنية "نومي مخاصمني" لرامي جمال كالآتي: أسئلة في نص ليلي دايما تجيلي تقولي إنه.. يا ترى وأنا بحكي عنه

هو لسه بيحكي عني؟.. يا ترى لسه فاكرني؟ يا ترى بيقول خسرني؟.. يا ترى النوم مخاصمه؟ زي ما نومي مخاصمني؟.. يا ترى يا ترى أسئلة متكررة يا ترى لو قالي نرجع.. هتبقى جت متأخرة يا ترى يا ترى أسئلة متكررة.. يا ترى لو قالي نرجع

هتبقى جت متأخرة.. أسئلة بتهد حيلي دايما بتجيلي تقولي حاجة.. يا ترى موجوع ده زيي ولا مش حاسس بحاجة.. يا ترى لسه فاكرني؟ يا ترى بيقول خسرني؟.. يا ترى النوم مخاصمه؟ زي ما نومي مخاصمني؟.. يا ترى يا ترى أسئلة متكررة يا ترى لو قالي نرجع..هتبقى جت متأخرة.

أغنية "وجوده تعبني"

وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرًا أغنية "وجوده تعبني"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.