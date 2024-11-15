بعد تعافيه.. اليوم أحمد سعد يحيي حفله بدبي

الفجر الفني
بوابة الفجر

يستعد المطرب أحمد سعد لحفله الغنائي، المقرر إقامته اليوم الجمعة 15 نوفمبر بدبي، بعد عودته إلى نشاطه الفني عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

 

ويعد حفل دبي ثاني حفلات الفنان أحمد سعد بعد أزمته الصحية، حيث أحيا قبل أيام حفلًا كامل العدد، في أول ظهور له بعد العملية الجراحية الدقيقة التي أجراها في الفك.

 

تفاصيل العملية الجراحية
 

أجرى أحمد سعد زراعة عظام حديثة تُعرف باسم Zygoma في الفك العلوي، حيث تم استخدام تقنيات طبية متقدمة للتغلب على تآكل وضمور العظام.

 

والعملية تمت بنجاح تحت إشراف الطبيب الخاص به، الذي أكد أن سعد في حالة جيدة وتم وضعه تحت المراقبة الطبية لمدة 14 يومًا لضمان التعافي التام، وقد نصحه الطبيب بالامتناع عن الغناء طوال فترة التعافي.

العملية الجراحية أحمد سعد تحت المراقبة الفك العلوي إشراف الطبيب أحدث كليبات احمد سعد

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