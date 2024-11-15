رمضان 2025.. أحمد الرافعي ضيف شرف مسلسل "أشغال شقة 2" (خاص)

كشف الفنان أحمد الرافعي عن مشاركته في دراما رمضان المقبل 2025، وذلك من خلال حلوله كـ ضيف شرف في الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال.

وقال أحمد الرافعي في تصريح خاص لـ "الفجر الفني":"هشارك كضيف شرف في مسلسل أشغال شقة الجزء الثاني إخراج خالد دياب".





أحمد الرافعي

أبطال وصناع مسلسل "أشغال شقة" الجزء الأول



وشارك في بطولة مسلسل "أشغال شقة" الجزء الأول كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري، أبرزهم:هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، محمد محمود، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف كلًا من خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج لـ خالد دياب.

أحداث مسلسل "أشغال شقة" الجزء الأول

ودارت أحداث مسلسل "أشغال شقة" الجزء الأول، حول "حمدي" الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد وهو يعمل طبيب شرعي وزوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء جلال والتي تعمل مذيعة، ثم يُرزقان بتوأمين ويبحثان عن ربة منزل لرعاية الطفلين وإدارة شئون المنزل وتدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي مميز، وتم عرض العمل في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.



أحدث أعمال أحمد الرافعي

ويذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الرافعي الدرامية، هو مشاركته في مسلسل "رقم سري" بطولة ياسمين رئيس، والذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة "دي إم سي"، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.

أبطال وصناع مسلسل "رقم سري"

وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.