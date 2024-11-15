الموسيقار محمد نزيه: سعيد بإعجاب النجم أحمد فهمى بموسيقى "نقطة سودة"

أعرب الموسيقار محمد نزيه القائم على تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل " نقطة سودة " عن بالغ سعادته برأى الفنان أحمد فهمى فى موسيقى العمل، وذلك لكونه مطرب وموسيقى من الطراز الأول، لافتًا أن الفنان أحمد فهمى عبر له عن إعجابه الشديد بمقاطع الموسيقى التصويرية للمسلسل، وذلك قبل عرض العمل، وأثناء لقائهم بشركة المونتاج " كون كيف" لصاحبها المونتير محمد عيد.



وأضاف الموسيقار محمد نزيه أنه سعيد بالتعاون مع المخرج محمد أسامة مخرج " نقطة سودة "، معربا عن إمتنانه بثقة أسامة فيه، حيث أن هذا هو رابع عمل يجمع بينهم.



من جهه أخرى صرح نزيه أن تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل " نقطة سودة " قد إستغرق ما يقرب من أربعة أشهر، وذلك بعد قراءة دقيقة لسيناريو العمل حتى يتمكن من تأليف مقاطع موسيقية ملائمة لأحداث المسلسل، وقام بتسجيل الوتريات بقيادة المايسرو أحمد كمال، والذى يعتبر هذا هو التعاون الثالث الذى يجمع بينهم.



ولقد أعرب نزيه عن بالغ سعادته بآراء الجمهور فى الموسيقى التصويرية لمسلسل " نقطة سودة "، وذلك بعد عرض الحلقات الأولى للعمل على شاشة " إم بى سى مصر " ومنصة شاهد ، لافتا أن " نقطة سودة " هو رابع تعاون مع الشركة المنتجة سيدارز آرت برودكشن " صّباح إخوان " بعد مسلسل "لحم غزال " و"أيام " و" حرب الجبال ".

نبذة عن الموسيقار محمد نزيه



يذكر أن الموسيقار محمد نزيه يعتبر عنصر أساسى للكثير من الأعمال التى حققت نجاحًا جماهيريًا على مدار السنوات السابقة فى الدراما والسينما، حيث أنه القائم بتأليف الموسيقى التصويرية للكثير من الأعمال المهمة من بينهم فيلم " إتش دبور "، فيلم " تيتة رهيبة " فيلم " كلام جرايد "، مسلسل "، " لحم غزال "، الليلة واللى فيها "، " أيام "، " حرب الجبالى "، " الأصلى "، " وعود سخية "، "نقطة سودة " وغيرهم.

تفاصيل مسلسل “نقطة سودة”



مسلسل " نقطة سودة " شارك فى بطولته الكثير من النجوم من بينهم أحمد فهمى، أحمد مجدى، ناهد السباعى، نضال الشافعى، سارة سلامة، مريم الخشت، هدى الأتربى، مؤمن نور ، أحمد عزمى، مازن جمال عبد الناصر وغيرهم، العمل من تأليف: أمين جمال، محمد السورى، مينا بباوى، إخراج: محمد أسامة، موسيقى تصويرية: محمد نزيه، وإنتاج " صباح إخوان ".