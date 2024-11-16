بعد رفع شعار كامل.. تامر عبدالمنعم: الجمهور هيشوف مسرح البالون في ثوب جديد

شهد مسرح البالون مساء أمس حفلا كبيرا للنجم إيهاب توفيق، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، وايضا تم عرض استعراض لفرقة رضا للفنون الشعبية، كما شهد الحفل استعراض الزار للفرقة القومية.

تصريحات تامر عبدالمنعم عن حفل إيهاب توفيق وفرقة رضا في مسرح البالون

وقال الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية: " سعيد بإقبال الجمهور علي حفلات مسرح البالون، ونسعي دائما لتقديم كل ما هو جديد ومناسب للأسرة المصرية، ودائما نسعي لتجديد أساليب الترفيه للجمهور".

تامر عبدالمنعم يوجه الشكر لـ إيهاب توفيق

واوضح تامر: "عندما دعوت مع إيهاب توفيق لإحياء الحفل لم يتأخر لإنه دائما يبذل مجهود في إسناد الدولة وحفلاتها وبوجه له الشكر وايضا اشكر مدير اعماله، وذلك لتقديرهم للمسؤلية اتجاة المواطنين ونري حاليا الفرحه وتجمهور المعجبين وزيادة الحجوزات علي الحفل،

تامر عبدالمنعم: الجمهور هيشوف مسرح البالون في ثوب جديد

واختتم تامر عبد المنعم حديثه: "نحن دائما نسعي لإسعاد الجمهور وإرضائه، ونقدم في حفلنا نجوم ومطربين شباب صنعوا أنفسهم بعملهم واجتهادهم سنرهم علي خشبة البالون في جميع حفلاته، واوعد الجمهور إنه سوف يري مسرح البالون في ثوبا جديد".

وجاء الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير قطاع الفنون الشعبية، وتحت إشراف الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.