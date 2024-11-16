بعد رفع شعار كامل.. تامر عبدالمنعم: الجمهور هيشوف مسرح البالون في ثوب جديد

الفجر الفني
تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

شهد مسرح البالون مساء أمس حفلا كبيرا للنجم إيهاب توفيق، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، وايضا تم عرض استعراض لفرقة رضا للفنون الشعبية، كما شهد الحفل استعراض الزار للفرقة القومية.

تصريحات تامر عبدالمنعم عن حفل إيهاب توفيق وفرقة رضا في مسرح البالون 

وقال الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية: " سعيد بإقبال الجمهور علي حفلات مسرح البالون، ونسعي دائما لتقديم كل ما هو جديد ومناسب للأسرة المصرية، ودائما نسعي لتجديد أساليب الترفيه للجمهور". 

تامر عبدالمنعم يوجه الشكر لـ إيهاب توفيق 

واوضح تامر: "عندما دعوت مع إيهاب توفيق لإحياء الحفل لم يتأخر لإنه دائما يبذل مجهود في إسناد الدولة وحفلاتها وبوجه له الشكر وايضا اشكر مدير اعماله، وذلك لتقديرهم للمسؤلية اتجاة المواطنين ونري حاليا الفرحه وتجمهور المعجبين وزيادة الحجوزات علي الحفل، 

 

تامر عبدالمنعم: الجمهور هيشوف مسرح البالون في ثوب جديد 

واختتم تامر عبد المنعم حديثه: "نحن دائما نسعي لإسعاد الجمهور وإرضائه، ونقدم في حفلنا نجوم ومطربين شباب صنعوا أنفسهم بعملهم واجتهادهم سنرهم علي خشبة البالون في جميع حفلاته، واوعد الجمهور إنه سوف يري مسرح البالون في ثوبا جديد". 

وجاء الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير قطاع الفنون الشعبية، وتحت إشراف الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

آخر اعمال تامر عبدالمنعم اخبار تامر عبدالمنعم إيهاب توفيق يشعل مسرح البالونو تامر عبدالمنعم يعيد الهيبة للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بإحتفالية كامل العدد على مسرح البالون مسرح البالون إيهاب توفيق فرقة رضا

مواد متعلقة

لفتة فنية.. إيهاب توفيق يستمر في دعم المواهب الشبابية

بالصور.. إيهاب توفيق يشعل مسرح البالون

بالصور.. حفل فرقة رضا للفنون الشعبية في مسرح البالون

تامر عبدالمنعم يشرف على البروفات النهائية لحفل الخميس
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

تعرف على تفاصيل مسلسل "عايشة الدور " لـ دنيا سمير غانم

وكيل كولر يكشف موقف السويسري من العروض الحالية.. ومستقبله مع الأهلي

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مواعيد مباريات اليوم السبت في تصفيات كأس الأمم الأفريقية