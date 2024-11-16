المخرج مجدي الهواري لـ "الفجر الفني": أستعد لفيلم سينمائي من تأليف محمد صلاح العزب

كشف المخرج مجدي الهواري في تصريحات خاصة لـ الفجر الفني عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد من تأليف محمد صلاح العزب سيكون مفاجأة للجمهور.

كما كشف تفاصيل مشروع القصة الكاملة من قبل مشيرا أنه سيكون حلقات منفصلة متصلة تقدم الجرائم في إطار درامي سواء من موضوعات حلقات قدمت من قبل أو حلقات جديدة لم تذع على السوشيال ميديا، لافتًا إلى الموسم الأول يتكون من 10 حلقات مدة الحلقة ساعة، وكل حلقة سيكون لها مخرج ومؤلف وفريق عمل مختلف عن الآخر، مع توحيد الفورمات العام للحلقات.

ويقوم بكتابة الموسم الأول من المسلسل 10 مؤلفين هم: هاني سرحان، ومحمد سليمان عبدالمالك، وعمرو سمير عاطف، ووإنجي علاء، ومحمد إسماعيل أمين، وحاتم حافظ، وباسم شرف، ومحمد صلاح العزب، وسمر طاهر، وعلاء حسن.

ويذكر أن آخر أعمال المخرج مجدي الهواري الدرامية، هو مسلسل "دايما عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2022.

وشارك في بطولة مسلسل "دايما عامر" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: لبلبة، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، هبة حسن، ميمي جمال، سينتيا خليفة، فريال يوسف، كريم عفيفي، وغيرهم من الفنانين.