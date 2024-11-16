تعرف على شخصية محمود قابيل في "الحلنجي"





انضم الفنان محمود قابيل لقائمة أبطال مسلسل الحلانجي بطولة الفنان محمد رجب،والذي من المقرر أن يتم عرضه في رمضان 2025 ،ويجسد محمود قابيل شخصية رجل أعمال ويتعاون مع محمد رجب ضمن أحداث المسلسل.

تفاصيل الحلانجي

الحلانجي من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، ويظهر خلاله محمد رجب بشخصية نصاب، والعمل مكون من 30 حلقة، وتشارك دانا حلبي في بطولته بجانب رجب، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين، ومن المقرر انطلاق تصويره قريبًا.

عودة محمود قابيل للفن بعد غياب طويل

وشهد العام الماضي عودة محمود قابيل لجمهوره بعد فترة غياب طويلة، ابتعد فيها عن السينما والدراما، بسبب ما وصفه بغياب الأعمال الجادة، وشارك قابيل في بطولة مسلسل سره الباتع في 2023، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.

ودارت أحداث مسلسل سره الباتع في فترتين زمنيتين، الأولى من عام 2011 حتى عام 2013، والثانية خلال فترة الحملة الفرنسية على مصر، وهو مأخوذ عن رواية لـ يوسف إدريس تحمل نفس الاسم، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي تاريخي أكشن.

وشارك في بطولة مسلسل سره الباتع عدد كبير من النجوم، منهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، حنان مطاوع، هدى الإتربي، حسين فهمي، عمرو عبدالجليل، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، محمود قابيل، أيمن الشيوي، الراحل مصطفى درويش، منة فضالي، خالد أنور، إسلام حافظ، رانيا التومي، والعمل من تأليف وإخراج خالد يوسف.

أعمال محمد رجب الجديدة

ومن ناحية أخرى، يرتبط رجب في الفترة الحالية بأكثر من فيلم جاري التحضير له، حيث شارك محمد رجب، عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمعه بـ المنتج أحمد السبكى للكشف أحدث أفلامه، وعلق عليها: بسم الله توكلنا على الله، فيلم كوكتيل من تأليف محمد سمير مبروك، وإنتاج أحمد السبكى.

أيضًا يظهر رجب كضيف شرف ضمن أحداث فيلم ريستارت، بطولة تامر حسنى، وهنا الزاهد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، يجسد خلاله تامر حسني شخصية مهندس، فيما تظهر هنا الزاهد بدور فتاة شعبية من شبرا وتعيش قصة حب مع تامر.