رمضان 2025.. محمد فراج يكشف تفاصيل مسلسله الجديد "منتهي الصلاحية"

الفجر الفني
محمد فراج
محمد فراج

كشف الفنان محمد فراج، عن مشاركته في دراما رمضان المقبل 2025، بمسلسل جديد يحمل اسم "منتهي الصلاحية"، وذلك من خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد.

 

وقال "فراج":"بحضر لمسلسل اسمه منتهي الصلاحية لرمضان 2025 تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، ومن 15 حلقة ".

 

آخر أعمال محمد فراج

 

ويكز أن آخر أعمال الفنان محمد فراج الفنية، هو مشاركته في فيلم "أهل الكهف"، بطولة الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائية.

 

أبطال وصناع فيلم "أهل الكهف"

 

وفيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.


أحداث فيلم أهل الكهف

 



وتدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

برنامج سبوت لايت الفنان محمد فراج الإعلامية شيرين سليمان آخر أعمال محمد فراج رمضان 2025

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