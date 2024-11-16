هنا الزاهد تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها في "إقامة جبرية"

تقدم الفنانة هنا الزاهد شخصية جديدة في مسلسل "إقامة جبرية"، حيث تجسد دور امرأة تواجه صدمة نفسية بعد وفاة زوجها، ما يدفعها للجوء إلى العلاج النفسي للتعامل مع أزمتها، والعمل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية النفسية، ويبرز التحولات العاطفية التي تمر بها البطلة في رحلة التعافي، المسلسل يجمع بين التشويق والعمق النفسي، ويشارك فيه نخبة من النجوم، مع تسليط الضوء على قضايا مهمة تتعلق بالصحة النفسية وتأثيرها على حياة الأفراد.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويأتي العمل من بطولة عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، ومن المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل عبر منصة Watch it.

البوستر الرسمي الدعائي لمسلسل إقامة جبرية



أحدث أعمال هنا الزاهد

كما تنتظر هنا الزاهد طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسني في موسم عيد الفطر السينمائي 2025، وهو التعاون الثاني بينهما بعد فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في 2022، وهو أول تجربة إخراجية لتامر حسني، إضافة إلى أنه كان هناك تعاون سابق بينهما في الدراما، حيث شاركا في مسلسل "فرق توقيت" عام 2014، والذي كان بداية هنا الزاهد الفنية.